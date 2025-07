Canciones de Anuel AA desatan polémica por alusiones al Cártel de Sinaloa y CJNG

Canciones de Anuel AA generan debate por alusiones al Cártel de Sinaloa y CJNG. (Instagram)

Anuel AA, uno de los intérpretes más influyentes del trap latino, se encuentra nuevamente en el centro del debate tras el lanzamiento de canciones que contienen referencias explícitas a organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las letras, que forman parte de sus más recientes sencillos y colaboraciones, han generado discusión pública sobre los límites del contenido musical y la representación de figuras ligadas al narcotráfico en el entretenimiento.

La más reciente ola de atención mediática se originó después del estreno en mayo de 111XPANTIA, el noveno álbum de estudio de Fuerza Regida, donde la versión Deluxe cuenta con dos colaboraciones destacadas, una de ellas junto a Anuel AA. En la canción “LOKiTA”, se pueden escuchar fragmentos que mencionan directamente a líderes y agrupaciones criminales de alto perfil en México.

“Si me voy preso como El Chapo, apóyame mentalmente... Yo soy tu Caro Quintero y tú mi Cártel de Sonora, prendo un bate y la yerba estopa pateando... Baby yo nunca he aprendido a amar, aprendí a ser un hombre y no dejarme humillar, por ti guerreo como Los Chapitos en Culiacán”, interpreta el artista puertorriqueño en el tema.

La trayectoria de Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, ha estado marcada por líricas que abordan de forma recurrente el perfil del “maleanteo”, el uso de armas de fuego y la vida asociada a la cultura “gángster”.

Aunque Anuel no se orienta hacia los corridos tumbados, la constante inclusión de referencias a cárteles y figuras emblemáticas del mundo criminal mexicano lo ha colocado en una posición controversial, sobre todo en un contexto donde autoridades estadounidenses y gobiernos locales de México mantienen medidas para restringir y, en ocasiones, prohibir la interpretación de narcocorridos en foros y emisoras.

Anuel usa “El Dueño del Palenque”

La polémica aumentó cuando, a finales de junio, Anuel AA estrenó un sencillo que comienza con el intro tomado del narcocorrido “El Dueño del Palenque”, un tema dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, e interpretado por Los Alegres del Barranco. El fragmento utilizado incluye la frase: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Anuel”. A pesar de que esta introducción forma parte de una composición ajena, su inclusión refuerza la imagen que el artista ha cultivado en sus producciones recientes.

La reacción del público y la industria no se ha hecho esperar. Seguidamente, en el mismo sencillo titulado “Little Demon”, Anuel AA refuerza la relación discursiva con temáticas ligadas al narcotráfico: “Dios aborrece al vago, bo, levántate temprano. Cuenta to’ esa feria en la maleta ‘e Milano. Mano, ahora estamos haciendo business con los mexicano’, de Guadalajara, tengo a la más rica en Instagram vestía’ ‘e Prada, le fumo a los poli en la cara, le dimo’ cien millone’ a la DEA pa’ que los kilos pasaran por la frontera, como si migraran”.

El debate sobre la influencia de la música en la percepción pública del narcotráfico y la violencia ha ganado intensidad en los últimos años. Las menciones directas a cárteles y figuras del crimen han sido objeto de análisis, sobre todo después de episodios que involucran restricciones a artistas que interpretan narcocorridos, como ocurrió recientemente con Los Alegres del Barranco, quienes enfrentaron la revocación de sus visas estadounidenses debido a la difusión de imágenes de El Mencho en sus presentaciones.

En el caso de Anuel AA, el lanzamiento de estos temas coincide con un periodo de mayor escrutinio por parte de autoridades y plataformas ante la normalización de figuras y conductas asociadas al crimen organizado en productos culturales. Aunque las letras de las canciones no constituyen un vínculo real con actividades delictivas, la sola evocación de nombres y grupos criminales mantiene latente el debate sobre la responsabilidad artística en la forma en que se retratan estos fenómenos.