Sheinbaum acusa a oposición de ‘orquestar’ impugnaciones civiles contra Elección Judicial: “Tienen una nostalgia trasnochada”

Sheinbaum acusó que los partidos políticos están detrás de las impugnaciones ciudadanas a la Elección Judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a los partidos de oposición de estar “detrás” de las impugnaciones que han promovido diversas organizaciones ciudadanas en contra de la primera Elección del Poder Judicial, que se realizó el 1 de junio pasado.

En su conferencia mañanera, la mandataria criticó que los partidos de oposición critiquen la elección de jueces a pesar de que públicamente decidieron no participar en los comicios.

Recordó que los candidatos fueron seleccionados por comités de los tres Poderes de la Unión, por lo que acusó que sus opositores están inconformes con el resultado de la elección debido a que ya no tendrán “relaciones de contubernio”.

“Hay mucha hipocresía en el conservadurismo, por que todo eso es el conservadurismo, como decía Monsiváis, su doctrina es la hipocresía. Ellos no participan en la elección, decidieron públicamente no participar, la presentación de los candidatos pasó por comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial se arrepintió a la mitad, tuvo que terminar el legislativo su proceso

“Pero pasaron por comités y luego una elección y ellos siempre dijeron que no iban a participar en la elección, entonces ahora no les gustan los jueces que quedaron, por que ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes”, dijo en Palacio Nacional.