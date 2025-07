Florinda Meza reveló que Don Ramón y otros actores de ‘El Chavo del 8’ la pretendían: “Él nunca paró”

Según la esposa de Roberto Gómez Bolaños, Don Ramón quiso conquistarla. Créditos: Cuartoscuro/El Chanfle

Tras el estreno de la serie de Chespirito en Max, el interés por los actores que dieron vida a sus personajes resurgió entre el público mexicano. Uno de los personajes más controversiales de la vida de Roberto Gómez Bolaños es quien fue su última pareja sentimental: Florinda Meza.

Desde que llegó Sin querer queriendo a las televisiones, mucho se ha dicho de la actriz que dio vida a Doña Florinda: se le ha acusado de haber “destruido” el matrimonio de Chespirito y su esposa, de haber llamado “defectos” a los hijos del comediante y hasta de haberse relacionado sentimentalmente con más de un compañero casado.

Ahora que el nombre de Florinda Meza está de nuevo en boca de todos, han resurgido entrevistas del pasado que no ayudan mucho a que paren las críticas en su contra. Esta vez se ha viralizado una entrevista que la actriz dio para el programa Primer Plano donde asegura que hasta Ramón Valdés la pretendió.

Las tácticas de ligue con las que Ramón Valdés quería conquistar a Florinda Meza

La actriz contó cómo era su relación cuando la cámara se apagaba. Crédito: Primer Plano

En dicha entrevista, Florinda Meza habló de varios actores como Rubén Aguirre y Horacio Gómez quienes habrían intentado acercarse románticamente a ella.

De quien dio detalles fue de Ramón Valdés. Según Florinda Meza, el comediante intentaba llevarla a su casa cuando terminaban las grabaciones y que era muy insistente:

“Él era el más simpático en hacerlo, él nunca paró, él siempre me decía: ‘Güerita, la tarde está brumosa. Traigo el coche, ¿te llevo a tu casa?’“.

Pese a las insistencias, Florinda Meza siempre lo rechazó: “Y yo le contestaba: ‘No, no, Ramoncito, no. Me voy sola a mi casa’, y me decía: ‘Pero no traes coche, yo te llevo’”.

¿Florinda Meza y Ramón Valdés fueron amigos?

(Captura Televisa)

Pese a que Doña Florinda y Don Ramón eran los personajes más enemistados de toda la serie, sus intérpretes tenían una buena relación dentro y fuera del set.

Sin embargo, la viuda de Chespirito confesó hace algunos años durante una entrevista en el matutino Hoy que, pese a llevarse bien y tener paz entre ellos, la amistad nunca fue posible.

“No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil. Él era extraordinario, lindo, divertido, pero fuera del programa era difícil verlo”.

La actriz explicó que, aunque Ramón Valdés era muy buena persona, su vida personal y de amistad estaba más allá de las grabaciones, con personas ajenas al proyecto:

“Él tenía su grupo de amigos, pero nos llevábamos bien porque teníamos un líder extraordinario”.