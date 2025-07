“Es una gran persona”: así hablaba Julio César Chávez Jr. sobre Ovidio Guzmán, hijo del Chapo

En una transmisión en redes sociales Julio César Chávez Jr. habló de su relación con el tío de su hijastra. Fotos: Archivo // Cuartoscuro

Este miércoles 2 de julio Julio César Chávez Junior fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a que el boxeador cuenta con una orden de aprehensión en México por su presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas, así como por problemas migratorios.

En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se informó que la detención se llevó a cabo debido a que el excampeón cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y tráfico de armas, además de que podría ser un miembro del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, no es la primera vez que los personajes vinculados a esta organización criminal se relacionan con la familia Chávez.

En una transmisión en vivo de 2022 en su Instagram, Julio César Chávez Jr. habló de la relación que mantiene con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y aprovechó para mostrar sus “respetos”.

Julio César Chávez Jr. se casó con Frida Muñoz, luego de que ella tuviera una hija con Édgar Guzmán, hijo de "El Chapo" asesinado en mayo de 2008. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“¿De Ovidio (Guzmán), El Ratón? Él es tío de una, mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona", comentó.

Cabe señalar que Julio César Chávez Jr. tiene una hijastra con Frida Muñoz Román -su actual esposa- quien lleva el apellido Guzmán debido a que es hija de Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en un club nocturno de Culiacán, Sinaloa.

La hijastra del boxeador, llamada Frida Sofía Guzmán, incursionó en la industria musical este año.

En la transmisión en vivo, el boxeador también aprovechó el espacio para mostrar “sus respetos” al hijo de “El Chapo” al asegurar que siempre ha sido buena persona con él.

“Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme. Yo, como se han portado aquí conmigo, los que me echan la mano me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta (…) Y la verdad mis respetos, no por algo malo, la verdad mis respetos para él”, comentó.

El boxeador mostró sus "respetos" para el hijo de "El Chapo" Guzmán a través de redes sociales. Crédito: RS

Familia de Julio César Chávez Jr. se pronuncia tras su detención

A través de un comunicado de prensa, los familiares del excampeón mundial aseguró que se encuentran consternados por las declaraciones de las autoridades y expresaron que confían en su inocencia.

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad”, detallaron.

Cabe señalar que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU informó que Julio César Chávez Jr. también presentó problemas migratorios luego de que solicitara su residencia permanente en abril de 2024 por su matrimonio con una ciudadana estadounidense que contenía “múltiples declaraciones fraudulentas”, por lo que se determinó que se encontraba ilegalmente en ese país.