Así fue la desgarradora despedida de ‘Don Ramón’ al ‘Señor Barriga’ antes de morir

“Ay, Señor Barriga, ya no podré pagar la renta”. Con esta frase, Don Ramón Valdés se despidió de Edgar Vivar en el hospital, regalando una última broma a su entrañable compañero de la vecindad dce ‘El chavo del 8′.

El nieto del actor, Miguel Valdés, relató este momento, en el que el comediante, fiel a su estilo, eligió el humor incluso en sus horas finales. La escena, según Miguel, resultó tan emotiva que Edgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga y a Ñoño en la famosa serie mexicana, no logró contener el llanto ante la despedida de su amigo.

Ramón Valdés se despidió de Édgar Vivar. Créditos: Tik Tok/@migue_valdes

Hace unos días, Miguel Valdés contó por qué razón no busco ser parte de la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’. Así lo dijo:

“No, me hubiera dado pánico. O sea, no son unas botas normales, son unas botas del tamaño de la Ciudad de México. Y Miguel lo hizo perfecto. Esto lo tienen que hacer personas que saben de su trabajo, que saben actuar. Hasta las venas las infló perfecto, se me enchinó la piel porque vi a mi abuelo en esa escena”.

La noticia de la muerte de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón de la serie El Chavo del 8, marcó el final de una era para la comedia mexicana. El actor falleció a los 64 años el 9 de agosto de 1988 en el Hospital Santa Elena de Ciudad de México, tras enfrentar el cáncer en el estómago, la médula ósea y la próstata.

Su legado, sin embargo, permanece vivo en la memoria colectiva y en las anécdotas que comparten sus familiares y colegas.

El joven profundizó en la causa de muerte del histrión | Crédito: TikTok

La trayectoria de Don Ramón Valdés

Nacido el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo inició su carrera artística en 1949. Compartió pantalla con su hermano, Germán Valdés “Tin Tan”, en la película “Calabacitas tiernas”.

Su trayectoria dio un giro decisivo en 1968, cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien lo integró a proyectos como Los supergenios de la mesa cuadrada y El Chapulín Colorado.

El papel de Don Ramón en El Chavo del 8 lo consagró como uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. A pesar del éxito, abandonó la serie en 1979. Posteriormente, continuó su carrera en producciones como “Federrico” y “¡Ah qué Kiko!”, ambas junto a Carlos Villagrán.

Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón de El Chavo del 8, falleció a los 64 años tras luchar contra el cáncer (Twitter @RamnValdsCasti1)

La relación entre los personajes de Don Ramón y el Señor Barriga trascendió la pantalla, como lo demuestra la última visita de Edgar Vivar al hospital. El nieto de Valdés, Miguel, considera a Vivar como un tío, reflejo del vínculo forjado durante años de trabajo y amistad

La despedida, marcada por el humor y la emoción, se ha convertido en una de las anécdotas más recordadas de la historia de la televisión mexicana.