“Injusticia”: Hijo de Luis de llano explota tras decisión de la SCJN en caso Sasha Sokol: “La verdad no siempre gana en los papeles”

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Francisco de Llano, hijo del productor Luis de Llano, reaccionó con un mensaje fuerte y personal luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmara el fallo a favor de Sasha Sokol.

En un comunicado, dejó claro su desacuerdo con la resolución y habló del impacto que este proceso ha tenido en su vida y en la de su familia.

La Corte rechazó, de forma unánime, el amparo promovido por Luis de Llano. Con esto, quedó firme la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que responsabiliza al productor de haber vulnerado los derechos de Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.

Yordi Rosado no ocultó su deseo por reunirse con Sasha Sokol

El mensaje que emitió el hijo de Luis de Llano

En su mensaje, Francisco se mostró dolido, pero también convencido de su postura.

“Hoy me toca hablar desde un lugar difícil, pero necesario”, escribió. No intentó atacar a nadie ni revivir la polémica, pero sí quiso dejar claro que no comparte el veredicto.

“Esta experiencia ha sido dura, injusta y profundamente dolorosa”, reconoció.

A lo largo del texto, el hijo del productor defendió su punto de vista sin buscar confrontaciones. Aseguró que no pretendía convencer a nadie, pero que su verdad sigue intacta.

“La verdad no siempre gana en los papeles, pero sí permanece en quienes la sostienen con dignidad. Sigo creyendo en mi parte. Y eso no cambiará”, afirmó.

"Sasha Sokol se sincera sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano

Más allá del desacuerdo con la decisión de la Corte, Francisco señaló que, si este proceso ayuda a que otras personas que sí han sido víctimas de abuso puedan encontrar justicia, al menos algo positivo surgirá del dolor. “Entonces al menos algo bueno crecerá en medio del dolor”, concluyó.

Este comunicado llega en uno de los momentos más tensos del caso, y representa la primera vez que uno de los familiares cercanos de Luis de Llano habla públicamente tras la resolución judicial.

Su mensaje, directo y sin rodeos, busca mostrar otra cara de la historia: la de quienes sienten que no fueron escuchados, aunque la sentencia ya sea definitiva.

La reacción de Francisco de Llano no cambia el curso legal del caso, pero suma una nueva voz al debate público. Mientras tanto, el fallo a favor de Sasha Sokol sigue marcando un precedente importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

La cantante de 52 años aseguró que el proceso legal en contra del productor sigue su curso (Foto: Instagram)