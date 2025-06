Integrantes de Horóscopos de Durango recuerdan cuando las confundieron con strippers al ser detenidas

Horóscopos de Durango conquistaron los primeros lugares con sencillos como "Cambiemos los papeles" y "Antes muerta que sencilla". Foto: EFE.

Marisol y Vicky Terrazas, integrantes de Horóscopos de Durango, se alistan para su regreso a los escenarios. Será el próximo 23 de agosto cuando las cantantes se presenten en la Arena CDMX y deleiten a su público con éxitos como “Cambiemos los papeles” y “Antes muerta que sencilla”.

A propósito de su esperado regreso, han ofrecido algunas entrevistas en las que recuerdan parte de las anécdotas que marcaron su auge durante la década de los 2000, una de ellas cuando fueron detenidas en Estados Unidos.

Durante su participación en Show de Radio y Podcast, las intérpretes de regional mexicano recordaron lo que sucedió tras ser detenidas en 2012 por defender a sus seguidores de las autoridades y supuestamente incitar a la violencia durante su concierto.

Las vocalistas alistan su próxima presentación en CDMX.(Foto: Instagram/@vicky_hdd)

Integrantes de Horóscopos de Durango fueron confundidas con strippers en pleno auge de su carrera

De acuerdo con las hermanas Terrazas, su paso por prisión fue breve, pues solo estuvieron una noche, pero esas horas bastaron para que las confundieran con strippers y pidieran una secadora de cabello a las autoridades.

“Cuando llegamos a la estación de policías, pensaron que éramos strippers, o sea, teiboleras, por cómo íbamos vestidas", recordó Marisol.

Además, la cantante también compartió el intercambio de palabras que tuvo con una policía, pues en ese entonces tenía extensiones de cabello y no quería que se le maltrataran con el líquido que les colocaron.

“Yo traía en ese tiempo. Llega (Marisol) con el pelo grasoso y le digo: ‘¿qué es eso?’, no sé, me dice, luego me hablan a mí y me dicen te vamos a echar algo líquido en el cabello y les dije: ‘espérense, espérense, traigo extensiones dejame las quito’ y ya me dicen que es para los piojos”, contó.

Marisol Terrazas pidió tiempo para quitarse las extensiones al ser detenida. Foto: Instagram/@guerahoroscopos14

Sin embargo, eso no fue todo, pues su experiencia en prisión no quedó ahí, pues después de los inconvenientes que tuvieron con su cabello enfrentaron un nuevo reto al bañarse.

“Nos meten a bañar con una barra de jabón. Yo pedí una secadora y estaba súper enojada, te lo juro, te lo juro, estaba muy frío adentro y mi pelo como está super procesado se pone como chicloso, y les pedí una secadora. (Me dicen) ‘This is not fucking spa’”, agregó.

Actualmente, las integrantes de la agrupación creada en 1975 no recuerdan la fianza que su papá tuvo que pagar para lograr su libertad, pero negaron que se tratara de más de 100 mil dólares, como se ha mencionado en algunas ocasiones.