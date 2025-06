Influencers mexicanos acusan a YouTube de no pagarles y la empresa culpa a los bancos

YouTube "no ha pagado", denuncian creadores de contenido en México (Foto: rafastockbr)

Las redes sociales se llenaron de quejas por parte de creadores de contenido mexicanos, quienes denuncian que Youtube, la famosa plataforma de videos, no les ha pagado sus ganancias correspondientes a este mes, pese a que suelen hacerlo los días 21.

A través de tuits y publicaciones en redes, los influencers que forman parte del Programa de socios de Youtube señalan que, pese a que la fecha límite para recibir su dinero era el 26 de junio, el pago sigue sin aparecer en sus cuentas.

Las quejas comenzaron hace ya unos días, y para calmar las aguas, algunas cuentas de X relacionadas a Youtube como @TeamYoutube aclararon que todavía no se cumplía el tiempo de tolerancia para el pago: "entendemos que la espera puede generar incertidumbre, y aunque ya estamos a 26, todavía quedan algunas horas antes de que finalice el plazo".

Tras finalizar el plazo para recibir su pago, los creadores de contenido recibieron un correo de Google AdSense donde les aseguraron que el problema había sido de los bancos:

“El pago que enviamos a la cuenta AdSense for YouTube el 27 de junio no se realizó correctamente. Lamentablemente, no nos dieron un motivo por el que se rechazó el pago. Consulte con ellos para obtener información. Comuníquese con su banco o entidad crediticia para resolver el problema”.

Mucho de los creadores afectados aseguran que el mensaje es una mentira y que los bancos no tienen nada que ver. Cabe mencionar, que la cuenta de X de YouTube México restringido su perfil a privado cuando comenzaron las quejas en redes sociales.

Otros influencers han sugerido que el problema podría estar relacionado con la reciente controversia entre bancos en México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, organismo que, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) acusó a tres instituciones financieras de “facilitar” el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Por supuesto, esto no está confirmado.

Hasta el momento, Youtube no ha emitido ninguna explicación por el retraso de los pagos.

Las quejas de los youtubers

Estas son algunas de las quejas en redes sociales por parte de los creadores de contenido:

“Al parecer a todos los creadores de contenido nos está llegando un correo de YouTube y Adsense donde le echan la culpa al banco receptor. ¿En serio? ¿A todos los bancos de todos los creadores?”, “No, no es solo tu canal, oficialmente vamos para 5 días esperando el pago de YouTube México, toca esperar, chavos”, “¿Saben lo que es realmente preocupante? No que el pago de esté atrasado, porque seguimos en el “umbral normal de pago” que termina justo hoy.. Lo molesto es la nula transparencia y comunicación por parte de @TeamYouTube, que solo responden con bots y links inservibles“.