La vez que iban a acusar de abandono laboral a Erasmo Catarino, pero decidió jugársela por su sueño

EFE/Erasmo Catarino

El pasado 26 de junio de 2025, Erasmo Catarino rindió protesta como senador suplente en la Cámara Alta.

A casi dos décadas de su triunfo en La Academia, el cantante originario de Guerrero sorprendió al incursionar en la política nacional, al asumir el escaño del legislador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como parte del bloque conformado por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Pero el camino de Catarino no siempre fue fácil. Antes de convertirse en figura pública, Erasmo fue maestro rural y enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando casi es denunciado por abandono de empleo por atreverse a seguir su sueño.

A continuación, te contamos cómo ese episodio marcó su vida… y lo llevó directo a los escenarios (y ahora al Senado).

rasmo Catarino rindió protesta como sustituto de Luis Armando Melgar Bravo (Cuartoscuro)

La vez que casi lo señalan de abandono de trabajo por seguir su sueño

En una antigua entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Erasmo Catarino relató cómo su ingreso a La Academia estuvo a punto de costarle su empleo como maestro.

Luego de no ser seleccionado en la tercera generación —donde ganó Carlos Rivera—, decidió intentarlo una vez más en la cuarta generación, consciente de que era su última oportunidad, ya que el límite de edad era 28 años.

El cover de "La Manzanita" le dio fama nacional (Fotos: Twitter/@laacade.fnsmx)

“Llegué a mi trabajo, dije: no me va a autorizar. Le dije: Maestro, mi problema se complicó, le traigo mi permiso por un año. Me dice: es que no se puede ir hasta que llegue el recurso. Al maestro no le gustó y me dijo que me iban a levantar acta por abandono de empleo, porque eso procedía y tenía razón. Le dije: sí, es lo que tiene que hacer”.

Erasmo acababa de terminar la licenciatura en Educación Primaria y una maestría en Ciencias de la Educación. Pero su vocación artística lo llevó a tomar una decisión clave:

“Yo decía: Tranquilo, si te corres vas a una secundaria, prepa, intendente, chofer, comerciante. No se me cerraban las puertas”.

Erasmo piensa en hacer un encuentro online con los compañeros que pueda reunir (IG: erasmooficial)

Así, dejó todo atrás y viajó a la Ciudad de México. “Llegué el seis de febrero, ese domingo a las 10 am recuerdo como entré a TV Azteca tímido, asustado y la verdad contento porque iba a estar en un programa tan importante”. El resto es historia.

Ahora, Erasmo Catarino es senador de la República

Erasmo Catarino González Delgado llegó este jueves al Senado de la República, vestido con traje azul y camisa negra, acompañado por el legislador Félix Salgado Macedonio.

Su participación como senador suplente se extenderá hasta el 29 de junio. A pesar de que su nombramiento causó polémica por representar al estado de Chiapas siendo originario de Guerrero, su perfil académico, su dominio del náhuatl y su trayectoria artística avalan su presencia.

Durante su breve paso por la Cámara Alta, podría votar temas clave como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.

De maestro rural a estrella televisiva, y ahora político en funciones, la historia de Erasmo Catarino demuestra que seguir un sueño, aunque implique renuncias y riesgos, puede abrir caminos inesperados.