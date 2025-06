¿PAN hace historia? Jorge Romero será el primer líder político en certificarse por atención en violencia contra las mujeres

Jorge Romero propuso que se disminuya el cobro del IEPS a las gasolinas magna, premium y diésel. | PAN

En un compromiso para erradicar la violencia de género, el Partido Acción Nacional (PAN) se consolidará como la primera fuerza política en contar con personal especializado y certificado respecto al ‘Estándar de competencia EC0539′, enfocado en la atención a mujeres víctimas de dicha problemática.

La inauguración de las jornadas formativas estuvo encabezada por Jorge Romero Herrera, líder nacional del partido; así como de Adriana Aguilar, titular de la Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer. El proceso de certificación inició el 23 de junio, donde los militantes podrán recibir la instrucción necesaria para obtener la acreditación necesaria.

Este logro convertirá al presidente panista como el primer dirigente político en certificarse personalmente para reforzar su compromiso en la lucha contra la violencia. Durante el acto, Herrera agradeció a los integrantes de las comisiones de Género, Justicia y Orden, así como a las secretarías del CEN, por su labor en favor de las mujeres en México.

PAN aplica para el ‘Estándar de Competencia ECO539′

El PAN se posicionó como un ‘aliado’ de los derechos de las mujeres y, por ello, desde su militancia, impulsará jornadas de formación con base en el Estándar de Competencia EC0539, con el objetivo de ofrecer atención presencial de primer contacto a víctimas de violencia de género.

Conforme a lo expedido, el proyecto contará con la participación de 40 integrantes de las comisiones de Género, Justicia, Orden y diversas secretarías del Comité Ejecutivo Nacional.

El periodo de instrucción contempló tres jornadas, las cuales se realizarán durante el 23, 24 y 25 de junio, los participantes serán formados y evaluados de manera integral en conocimientos, desempeño, actitudes y valores esenciales para brindar una atención efectiva para las víctimas que acudan para solicitar apoyo.

Romero Herrera destacó que la certificación no solo trasciende como un acto meramente administrativo, sino que, representa un paso clave para establecer redes internas de apoyo que sean informativas, sensibles y comprometidas con la causa de las mujeres en el país.

Por su parte, enfatizó en que Acción Nacional está desarrollando un nuevo marco jurídico para que su gestión y los miembros de las diversas comisiones del Consejo Nacional puedan obtener una certificación adecuada: “Es algo muy importante porque nunca nadie más lo ha hecho como partido”.

En su conclusión, la bancada blanquiazul reiteró su compromiso con las mujeres, enfocándose en promover su protección, respaldo y garantizar un espacio seguro dentro del partido. Asimismo, se subrayó que el PAN seguirá siendo una institución comprometida con la defensa de los derechos y causas de las mujeres.

“Hoy estamos aquí no solo para aprender, sino para reafirmar que en el Partido Acción Nacional tenemos claro que no hay democracia sin igualdad, y que no hay libertad sin seguridad para las mujeres”, se compartió en el evento.