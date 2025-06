José Emilio confirma que intentó vender una nota de Ana Bárbara, pero asegura que nunca la grabó

Ana Bárbara 'adoptó' a los tres hijos de Mariana Levy tras el fallecimiento de la actriz y luego de que comenzó una relación amorosa con el padre de dos de los menores, José María Fernández 'El Pirru'. (IG: @anabarbaramusic // @emiliolevyy)

La relación entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’, se fracturó por un incidente que supuestamente puso en riesgo la privacidad de la cantante.

Fue en un encuentro con la prensa en donde la intérprete de ‘Te buscaré’ reveló que su distanciamiento con su hijo surgió luego de que presuntamente el joven entró a su casa y la grabó con la intención de lucrar con dicha grabación.

“Fue a mi casa, porque es su casa, es casa de mis cinco hijos, y me grabó y trató de vender la nota. Es lo último que voy a hablar de esto y perdón, tengo que poner espacio de cuando no me cuidan porque yo también soy humana, hago todo, les doy lo mejor de mí, los atiendo; ya estoy harta”, declaró.

José Emilio es el hijo menor de Mariana Levy y El Pirru. (@anabarbaramusic)

Esta situación provocó una ruptura entre ambos. En sus palabras, la cantante expresó su cansancio y dolor al sentir que no fue protegida, a pesar de entregar lo mejor de sí misma.

“Lejos de pedirme perdón fue y distorsionó todo con una bola de estupidec*s para cambiar la atención a otro lado y no, soy una madre dolida y mi pecho no es bodega”, añadió.

Aunque no detalló el contenido del video, Ana Bárbara señaló que José Emilio habría tergiversado ante la opinión pública los hechos ocurridos. Respecto al tema, afirmó que, lejos de recibir disculpas, su hijo adoptivo desvió la atención hacia acusaciones contra su pareja actual, Ángel Muñoz, por presunta violencia hacia los hijos menores.

José Emilio aseguró que Ángel Muñóz, pareja de Ana Bárbara, supuestamente violentó a sus hermanos menores. (Instagram)

Por último, La intérprete recordó su compromiso como figura materna para José Emilio, Paula y María tras la muerte de su madre, Mariana Levy.

José Emilio responde a Ana Bárbara

Tras el escándalo que se desató, José Emilio sostuvo un encuentro con medios afuera de Televisa, donde aseguró que nunca grabó a la cantante en su casa, pero confirmó que intentó vender información sobre ella.

Mariana Levy con sus tres hijos: María, Paula y José Emilio. (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

“Yo no tengo ninguna grabación. Voy a ser honesto como siempre lo he hecho, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo, y la razón por la que intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años, no tenía a nadie y tenía la desesperación de comer (...) Jamás me metería a su casa para grabarla”. declaró.

El joven explicó que no pudo vender la información porque el medio al que se acercó le advirtió a Ana Bárbara y ella habría evitado que se publicara.

“Dice que es buena madre, pues ahí hubiera estado para apoyarme en esos momentos que estuve solo“, añadió.

(Instagram/@anabarbaramusic)

Respecto a la información que pretendía vender, José Emilio reveló: “Iba a decir que me sentía un poco abandonado por ella, que se había distanciado de mí, que ya no estábamos juntos, que ya no me hablaba, pero nada malo”.

Finalmente, le mandó un mensaje a Ana Bárbara:

“La amo muchísimo, siempre voy a tener en mente todo lo que hizo por mí y se lo voy a agradecer porque yo también recuerdo que cuando eramos chiquitos ella me cuidaba. Ahorita no hay relación, pero ojalá en algún momento suceda, pero yo no me voy a acercar a ella”, concluyó.