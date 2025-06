Tras exponer diferencias con Bobo Producciones, Lupita D’Alessio borra el video y se retracta: “Les pido perdón”

Lupita D’Alessio expresa su descontento con la organización de su concierto en Xalapa y pone en duda su participación (Foto: RS)

Lupita D’Alessio, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, ha generado inquietud entre sus seguidores tras expresar públicamente su descontento con la organización de su próximo concierto en Xalapa, Veracruz, programado para el 28 de junio.

A poco más de un mes de su aclamada presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, la artista reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje que ha puesto en entredicho la realización de su espectáculo en el Gimnasio Nido del Halcón UV, previsto para las 21:00 horas.

“La leona dormida” utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse directamente al empresario responsable del evento en Xalapa. Desde su residencia en Cancún, la cantante de 71 años manifestó su malestar por lo que calificó como “faltas de respeto” por parte de Bobo Producciones, la empresa con la que ha colaborado en sus más recientes presentaciones.

La cantante dejó ver una 'mala comunicación'. Crédito: Instagram

En el video, D’Alessio señaló: “Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé”.

Esta declaración, pronunciada con visible frustración, dejó en suspenso la participación de la artista en el evento y generó incertidumbre entre sus admiradores.

La cantante enfatizó que su mensaje iba dirigido al empresario local, deslindándose de cualquier responsabilidad en la organización del concierto.

“Yo esto lo comunico para el empresario, que yo no soy la responsable sino Bobo Producciones con quien hizo el trato y las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir. Yo de esa gente me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente, sé que el empresario no tiene absolutamente nada que ver, pero yo tampoco, desafortunadamente, entonces yo les mando un abrazo y así están las cosas”, concluyó la intérprete de “Mudanzas”.

La cantante responsabiliza a Bobo Producciones por faltas de respeto y problemas logísticos en el evento programado para el 28 de junio (Foto: YouTube)

Estas palabras, difundidas en redes sociales, provocaron una rápida reacción entre el público y los medios, quienes comenzaron a especular sobre el futuro de la relación profesional entre D’Alessio y la empresa liderada por los hermanos Jack y Ari Borovoy.

Horas después de haber publicado el video en el que criticaba a Bobo Producciones, la cantante optó por eliminar el clip y luego ofrecer disculpas públicas.

En un nuevo mensaje, D’Alessio reconoció que su enojo y frustración la llevaron a expresarse de manera inapropiada.

“O sea, yo subí un video en donde estoy diciendo que Bobo Producciones me falta el respeto, pero era por falta de comunicación. Lo hablé desde el enojo, desde la desesperación, cuando debe uno de esperar los tiempos y yo no me esperé y hablé desde el enojo y eso no vuelve a suceder, no medí las consecuencias, como bien me lo comentaron, me vi muy inmadura, y les pido perdón”, expresó la artista.

La cantante dijo que actuó con ira. Crédito: Instagram/@soylupitadalessio

Esta autocrítica pública fue interpretada por muchos como un gesto de madurez y responsabilidad, en un momento especialmente delicado para su carrera.