Cómo verificar los movimientos de tu cuenta de Infonavit sin necesidad de acudir a las oficinas

El INFONAVIT es una institución que da créditos a los trabajadores. Crédito: Infobae/Jovani Pérez

Las gestiones relacionadas con la vivienda suelen asociarse a trámites extensos y filas en oficinas. Pero en tiempos donde la inmediatez y la digitalización marcan la rutina diaria, la administración del Infonavit ha dado un giro relevante al ofrecer distintas herramientas para que los derechohabientes consulten su historial de movimientos de manera sencilla y sin necesidad de salir de casa.

Actualmente, los métodos digitales lideran las preferencias entre los usuarios que buscan información sobre el manejo y los depósitos de su cuenta de la institución. Uno de los accesos más directos y robustos es a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

Para quienes ya cuentan con una cuenta en el portal del Infonavit, únicamente es necesario ingresar al sitio oficial (www.infonavit.org.mx) y seleccionar “Mi Cuenta Infonavit” para acceder.

El INFONAVIT cuenta con varias maneras de consultar los movimientos de una cuenta. Crédito: INFONAVIT.

Dentro de esa sección, la opción “Mi ahorro” y, posteriormente, “Resumen de movimientos de mi ahorro”, ofrece al usuario la visualización y descarga inmediata del historial correspondiente de movimientos en el periodo deseado. Todo el proceso se realiza en cuestión de minutos y sin costo.

Quienes aún no se han registrado pueden hacerlo desde la misma web del Infonavit. El sistema solicita número de seguridad social, CURP y RFC; después pide datos de contacto y configurar una contraseña. El acceso queda habilitado tras recibir un código de activación enviado por correo electrónico o mensaje al celular registrado.

Además del portal oficial, Infonavit pone a disposición la “Aplicación móvil Infonavit” disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Una vez descargada y vinculada con la cuenta personal, permite en cualquier momento y desde cualquier lugar consultar los movimientos, revisar el comportamiento de la subcuenta de vivienda y gestionar distintas opciones relacionadas con el patrimonio. Sin embargo, han habido críticas debido a la lentitud e ineficiencia de la plataforma.

Todos los trámites de consulta de la cuenta del Infonavit son gratuitos. Crédito: Infonavit

Otra opción remota para quienes no disponen de computadora es el servicio telefónico Infonatel. Mediante una llamada gratuita al 800 008 3900 desde cualquier punto del país, o al 559171 5050 en la Ciudad de México, los usuarios pueden solicitar información y orientación sobre su historial, en un horario de lunes a viernes de 7:30 am a 9:00 pm y sábados, domingos y días festivos de 9:00 am a 3:00 pm.

Aunque las oficinas y delegaciones siguen ofreciendo el servicio de manera presencial, el instituto también introduce soluciones mixtas para que, tras acudir presencialmente a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi), el historial solicitado se entregue por correo electrónico el mismo día de la cita.