Sin impunidad ni culpables fabricados: Brugada y Fiscalía sobre asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

El 20 de junio se cumplió un mes del atentado que arrebató la vida a Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y de José Muñoz, su coordinador de asesores, quienes fueron ejecutados en plena vía pública en la alcaldía Benito Juárez.

El doble homicidio fue un hecho que conmocionó a la opinión pública y marcó un punto de inflexión en el ámbito de seguridad en la Ciudad de México. A 30 días del hecho, no se han dado a conocer detenciones ni se ha confirmado el móvil exacto del ataque.

Los hechos

El ataque ocurrió el pasado 20 de mayo a las 7:00 horas, sobre Calzada de Tlalpan, cuando las víctimas se dirigían a su lugar de trabajo un sicario los atacó directamente. Según investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el crimen fue cometido por al menos cuatro sujetos, quienes operaron con logística sofisticada: guantes, cambio de vehículos y huida hacia el Estado de México.

En el marco del primer mes del crimen, la jefa de Gobierno encabezó una ceremonia de homenaje privado en el Museo de la Ciudad de México, donde reiteró su exigencia de justicia. “Desde el primer momento no hemos dejado de trabajar por el esclarecimiento del caso. No habrá impunidad, ni en este ni en ningún otro asesinato”, expresó.

En su mensaje, la mandataria insistió en que su gobierno actuará “con firmeza y responsabilidad”, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones y agregó que se mantendrá al tanto de cada avance en la investigación, bajo la premisa de que “no se permitirá el olvido ni la impunidad”.

Serenidad y sigilo

Por su parte, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, el 17 de junio señaló que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación, que van desde posibles amenazas del crimen organizado hasta implicaciones en el ámbito profesional y político de las víctimas, pero que se tomó la decisión de ya no informar más de la situación para no comprometer la investigación.

Así lo dijo, “Tomamos la decisión, en conjunto con la Secretaría de Seguridad tanto Federal como de la Ciudad de México, guardar el sigilo de la investigación, por el tipo de información que hemos recabado es importante guardar el sigilo para no comprometer el éxito de la investigación (...) es importante recalcar que este tipo de investigaciones son complejas, requieren tiempo y cautela en lo que se informa”.

“Es fundamental que no únicamente recabemos la información suficiente, sino que generemos las pruebas necesarias para poder probar este caso ante los jueces, asegurar que hay avances (...) para que este delito no quede impune, que no vamos a fabricar culpables, que no nos vamos a acelerar con las detenciones sin antes tener las pruebas necesarias para probar este delito ante los tribunales", agregó la fiscal.

Mientras tanto, familiares de Ximena y José han pedido que el caso no quede relegado en la agenda pública y que se garantice el acceso a la verdad y la justicia.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM