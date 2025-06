¿Por qué no contratamos un seguro a tiempo? CONDUSEF lo explica

Aunque contar con un seguro es una forma de proteger nuestro bienestar y patrimonio, muchas personas lo postergan

En un país donde los imprevistos pueden tener consecuencias económicas devastadoras, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) encendió las alertas: muchas personas siguen posponiendo la contratación de un seguro, a pesar de conocer sus beneficios.

La pregunta es inevitable: ¿por qué evitamos asegurar nuestra vida, salud o patrimonio si sabemos que es una medida clave de prevención? La respuesta va más allá de la simple flojera, y tiene raíces psicológicas más profundas.

Inercia y procrastinación: los enemigos silenciosos

De acuerdo con la CONDUSEF, dos factores se combinan para postergar este tipo de decisiones: la inercia y la procrastinación.

La inercia nos lleva a mantener el estado actual. Mientras no ocurra algo grave, no sentimos la necesidad de hacer cambios. Esta aparente estabilidad, sin embargo, nos deja vulnerables ante cualquier eventualidad, ya que no contar con una póliza puede implicar altos costos imprevistos.

Por otro lado, la procrastinación responde más a factores emocionales: evitamos tareas que resultan incómodas, tediosas o que nos enfrentan a escenarios negativos como accidentes, enfermedades o desastres.

La CONDUSEF advierte sobre los riesgos de postergar la contratación de un seguro, una decisión que muchas personas evitan por inercia o miedo, a pesar de saber que puede proteger su salud, vida o patrimonio ante cualquier imprevisto.

Pensar en seguros puede resultar abrumador, especialmente cuando hay términos técnicos o condiciones difíciles de entender.

A esto se suma el sesgo de gratificación inmediata, un fenómeno psicológico que nos hace priorizar la comodidad del presente sobre los beneficios futuros. En palabras simples: preferimos evitar una llamada hoy, aunque eso implique no tener respaldo mañana.

Cada día sin seguro es un día vulnerable

No contar con un seguro no solo implica un riesgo: puede representar una pérdida económica considerable. La CONDUSEF expone el siguiente ejemplo:

Si compraste un auto por 420 mil pesos y tienes un accidente sin estar asegurado, podrías enfrentar gastos por más de 445 mil pesos, entre reparaciones y atención médica. En contraste, tener una póliza te habría costado unos 60 mil pesos en total (entre prima y deducible).

Este tipo de diferencias ilustra lo que está en juego.

La mayoría vive enfocada en el presente

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSAFI) 2023, casi la mitad de las personas en México prioriza el presente por encima de su bienestar futuro. Solo el 6 por ciento cree que “el futuro se arreglará solo”, lo que demuestra una falta de planeación de largo plazo.

¿Cómo romper el ciclo y contratar un seguro?

La Condusef ofrece tres consejos prácticos para tomar acción sin abrumarse:

Hazlo sencillo: no pienses en contratar un seguro como una tarea enorme. Solo da el primer paso: cotiza, habla con un asesor o haz una lista de lo que quieres proteger. Recuerda por qué lo haces: no es solo por ti. También es por tu familia, tu salud, tu estabilidad mental y financiera. No busques el plan perfecto: el miedo a equivocarse puede llevar a no contratar nada. Es mejor tener una cobertura funcional que seguir esperando “la ideal” y permanecer desprotegido.

Asegurarte es una inversión, no un gasto

Contratar un seguro no es un lujo, sino una decisión inteligente y necesaria. Más allá de los beneficios financieros, representa tranquilidad y respaldo en los momentos que más lo necesitas.

La invitación de la CONDUSEF es clara: no dejes para mañana lo que puede protegerte hoy.