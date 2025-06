Así celebraron de manera romántica tres años de noviazgo Humberto Zurita y Stephanie Salas

(Instagram/@stephaniesalasoficial)

La actriz y cantante Stephanie Salas y el actor y productor Humberto Zurita compartieron abiertamente su felicidad por su tercer aniversario, marcando un hito en una historia de amor que ha evolucionado desde la discreción inicial hasta la exposición pública en redes sociales.

Ambos eligieron conmemorar dicho momento tan especial con un recuerdo de su reciente viaje a Mykonos, Grecia, donde disfrutaron de unos días de descanso y complicidad.

Pese a que en un principio la pareja mantuvo en privado su noviazgo, en esta ocasión se mostró abierta al compartir con sus seguidores un par de fotografías en la cuenta de Instagram de la actriz de 55 años.

(Instagram: captura de pantalla)

En las imágenes, ambos aparecen sonrientes y transmitiendo la cercanía y el afecto que los caracteriza. Además de musicalizar las imágenes con el clásico de Paul Anka, “Put Your Head On My Shoulder”, incluyeron el número romano III, símbolo de los tres años que han transcurrido desde el inicio de su romance en junio de 2022.

Como era de esperarse, la publicación generó una ola de reacciones positivas entre los usuarios, quienes expresaron sus buenos deseos y admiración por la pareja, por lo que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y varios comentarios de apoyo, reflejando el interés constante por conocer la relación de los artistas.

La razón por la que Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron su relación pública

Desde que comenzaron los rumores de relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas, surgieron comentarios en los medios y el público sobre la naturaleza de su vínculo.

Ante dicha situación, decidieron hacer público su romance; de hecho, durante la presentación de una obra de teatro que ambos protagonizaron, el actor explicó las motivaciones que existieron detrás de su decisión

“¿Por qué compartirlo? Porque la gente lo pedía, se rumoraba ya de nuestra relación. Nosotros quisimos manejar un perfil muy bajo por diferentes razones, yo vengo de un duelo de tres años, no queríamos hacer un ruido innecesario. Por respeto también a Stephanie en el sentido de que nunca sabes qué dirá la gente y dejamos que las cosas fueran ocurriendo como tiene que ser…”, declaró.

(Instagram/@stephaniesalasoficial)

A lo largo de su relación, ambos han dejado claro que el matrimonio no está dentro de sus planes: “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, expresó Zurita en una entrevista para TVyNovelas en 2023.

Y agregó, con el humor que lo caracteriza: “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien (...) Cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”.