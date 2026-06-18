México

El pato Merlín ya llegó a Canadá: la fiebre del animal viral del Mundial 2026 cruza fronteras

Un pato de dos años, una playera del Tri y las calles del Centro Histórico de la CDMX. Eso fue todo lo que necesitó Merlín para convertirse en el personaje más inesperado

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Las imágenes del ave con calcetines y una camiseta verdiblanca acumulan millones de reproducciones en horas, con cobertura de AP y The New York Times, mientras aficionados en redes piden verlo en el estadio
Las imágenes del ave con calcetines y una camiseta verdiblanca acumulan millones de reproducciones en horas, con cobertura de AP y The New York Times, mientras aficionados en redes piden verlo en el estadio

Merlín acompaña a diario a sus dueños, Carla Gómez y su hijo Cristian, en su jornada laboral vendiendo bebidas en la alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México. Nada hacía presagiar que un 11 de junio, durante los festejos por el triunfo de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, ese pato blanco con calcetines y playera verdiblanca se convertiría en una sensación global.

Las imágenes de Merlín caminando por Paseo de la Reforma acumularon millones de reproducciones en cuestión de horas, con cobertura de agencias internacionales como AP, notas en The New York Times y fanáticos pidiendo verlo en el estadio.

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El ave acompaña todos los días a Carla Gómez y a su hijo Cristian mientras venden bebidas en la alcaldía Cuauhtémoc, pero una caminata por Paseo de la Reforma lo catapulta con millones de reproducciones y notas internacionales

La historia detrás del fenómeno

Su dueña se llama Karla Ivette y tiene alergia a gatos y perros, por lo que solo puede tener aves como mascota. La familia ya había tenido patos antes —Bruna y Waffle— que también tuvieron sus momentos virales.

Merlín llegó a la familia como regalo de una clienta, luego de la pérdida de Waffle. En cuanto al nombre, sus dueños explicaron que el nombre Merlín evoca magia, y desde que conocieron al pato supieron que habría mucha en sus vidas.

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Lo que sí quedó claro: la playera de la selección mexicana no fue una estrategia para llamar la atención. Fue, simplemente, el atuendo de un integrante más de la familia.

Pato Merlín
Redes sociales

La FIFA lo buscó — y hasta grabó un comercial con él

El alcance de Merlín llegó tan lejos que la FIFA contactó a los dueños del pato para reunirse durante las actividades mundialistas, aunque la familia aclaró que en un principio no existía claridad sobre el objetivo del encuentro. La historia no tardó en tener desenlace: representantes de la FIFA terminaron grabando un comercial con el pato viral.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana señalan que Merlín únicamente podría enfrentar restricciones si fuera utilizado comercialmente como representante oficial del torneo o si su imagen se vinculara de manera indebida con marcas registradas por la FIFA. Por ahora, ninguna de esas situaciones aplica.

La fiebre cruza fronteras: Vancouver también tiene sus patos

El fenómeno no se quedó en México. Un video circulando en redes sociales muestra que la fiebre de Merlín llegó hasta Vancouver, donde aficionados ya visten a sus propios patos con playeras de distintos equipos mundialistas. Y en Canadá, ya hay quienes comercializan figuras del pato mexicano, aprovechando la euforia que generó el fenómeno.

Lo que comenzó como una mascota espontánea del barrio de Cuauhtémoc hoy inspira imitadores en otro país sede del Mundial.

memes Pato Merlín
(Redes sociales)

Una mascota que nadie diseñó en una sala de juntas

El académico Pedro Rosete, de la licenciatura en Mercadotecnia de la IBERO, sostuvo que el fenómeno de Merlín demuestra cómo una figura espontánea puede superar a las estrategias de comunicación diseñadas institucionalmente.

Las mascotas oficiales del torneo —Maple, Zayu y Clutch— existen. Merlín las eclipsó. Sin presupuesto, sin agencia de marketing y sin estrategia: solo un pato blanco, una playera verde y las calles de la Ciudad de México.

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