Jalisco suma 65 revisiones en penales desde 2024: aseguran puntas, objetos prohibidos y herramientas

Elementos de la Policía Estatal Penitenciaria realizan una inspección al interior de un centro penitenciario de Jalisco durante un operativo aleatorio de revisión, donde se revisan áreas comunes y módulos para detectar objetos prohibidos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que entre el 6 de diciembre de 2024 y el 17 de junio de 2026 se han realizado 65 revisiones aleatorias en centros penitenciarios del estado como parte de una estrategia permanente de inspecciones al interior de los reclusorios.

Las acciones se han desplegado en coordinación con la Policía Estatal Penitenciaria y con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en operativos realizados en las 12 prisiones del estado y en centros de internamiento para adolescentes.

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Del total de revisiones, 24 se llevaron a cabo en el complejo penitenciario de Puente Grande, 39 en centros integrales de justicia regional y dos en instalaciones para adolescentes.

Puerto Vallarta, el operativo más reciente

El caso más reciente ocurrió el 17 de junio de 2026 en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) Costa Norte, ubicado en la Carretera Las Palmas y Flor del Campo, en la colonia Santo Domingo, en Puerto Vallarta, Jalisco.

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El operativo inició alrededor de las 6:50 de la mañana con la intervención de personal de la Policía Estatal Penitenciaria, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes realizaron inspecciones en distintas áreas del centro penitenciario.

Objetos asegurados durante un operativo en el Ceinjure Costa Norte de Puerto Vallarta, entre ellos puntas metálicas, herramientas y artículos no permitidos al interior del penal. (Crédito: Secretaría de Seguridad de Jalisco)

Durante la revisión fueron asegurados un martillo, 11 puntas, 15 hojas metálicas con filo, 90 discos DVD, un rollo de manguera de 20 metros, siete tijeras y una biblia adaptada para ocultar objetos, además de otros artículos prohibidos localizados en el lugar.

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Riñas, fugas y violencia en penales de Jalisco en los últimos años

Las revisiones en los centros penitenciarios se mantienen en un contexto de episodios de violencia registrados en el sistema carcelario del estado, principalmente en Puerto Vallarta y Puente Grande.

El 22 de febrero de 2026, un ataque armado contra el Centro Integral de Justicia Regional de Ixtapa, en Puerto Vallarta, derivó en una fuga de 23 personas privadas de la libertad y la muerte de un custodio identificado como Rafael Hernández, tras ser atropellado durante los hechos, de acuerdo con reportes periodísticos y autoridades estatales.

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En ese mismo episodio, grupos armados irrumpieron en las instalaciones del penal y generaron un motín que permitió la evasión de internos, lo que llevó a un operativo de búsqueda en distintas entidades del país en los días posteriores.

En marzo de 2026, autoridades confirmaron la recaptura parcial de algunos de los internos fugados, mientras que otros permanecieron prófugos, algunos vinculados a delitos de alto impacto.

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En Puente Grande, el 5 de abril de 2026 se registró una riña entre personas privadas de la libertad en el área de sentenciados, que dejó al menos un interno muerto, lo que derivó en un reforzamiento de los controles de seguridad dentro del penal.

Vista general del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, donde el 17 de junio de 2026 se realizó la revisión más reciente con apoyo de fuerzas estatales y federales. (Crédito: Secretaría de Seguridad de Jalisco)

En mayo de 2026, también se reportaron traslados de internos considerados generadores de violencia desde el penal de Puerto Vallarta hacia Puente Grande, como parte de ajustes de seguridad tras episodios de tensión interna..

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Un sistema bajo vigilancia constante

Las autoridades estatales han mantenido operativos periódicos en los centros penitenciarios del estado para la detección de objetos prohibidos y la reducción de riesgos de violencia al interior de los reclusorios.

Las inspecciones se realizan de forma continua en los distintos centros del estado, con el objetivo de retirar artículos que puedan ser utilizados en agresiones o actividades ilícitas dentro de los penales.

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