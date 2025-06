Shanik Berman confiesa que Andrés García le pidió sexo oral a cambio de una entrevista: “Me llevó a su camerino”

Pese a lo controversial de su relato, la periodista recuerda ese día con humor. (Jovani Pérez / Infobae México)

En la farándula mexicana el nombre de Shanik Berman es sinónimo de polémica y datos que muy pocas personas conocen. Fiel a su estilo, la comunicadora nuevamente llamó la atención luego de confesar que durante sus primeros pasos en el periodismo el actor Andrés García le habría pedido practicarle sexo oral a cambio de concederle una entrevista.

Dentro de la más reciente edición del programa de su compañera Maxine Woodside, Bermar sorprendió a sus compañeros de mesa relatando la vez que conoció al famoso actor. Indicó que no tenía idea de quién era él y, en su desconocimiento, vivió una anécdota controversial con García.

“Fue la primera película que me mandaron cubrir, yo no sabía quién era Andrés García y veo al hombre más hermoso, con los ojos verdes y le digo: ‘Oye, es que me mandaron a cubrir una entrevista con Andrés García. ¿Tú sabes quién es?’. Me dijo: ‘Sí, vente. Te llevo’. Me llevó a su camerino, se abrió el pantalón se sacó el ‘pirsh’ y me dijo: ‘llégale y bebe’. Yo le dije: ‘Pero, ¿y Andrés García?’”, contó.

Para la también conductora no fue una situación grave. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Relato divide opiniones sobre el acoso

Sus palabras generaron diversas reacciones entre los participantes del programa. Para Woodside se trató de una vivencia que le pudo pasar a cualquiera pues era algo ‘común’ en tiempos anteriores. Sin embargo, para la periodista Liz López se trató de un caso evidente de acos.

En sus palabras externó lo preocupante que fue esa situación pese a haber sucedido hace tiempo: “eso en estos tiempos se llamaría acoso”. Ante esta declaración Berman respondió: “¡Ay, por favor!”, seguida de las palabras de Maxine Woodside quien destacó que la propia Shanik estuvo de acuerdo en acompañar a García a su camerino.

López insistió en que no fue un comportamiento correcto y enfatizó en la necesidad de visibilizar los casos de acoso laboral: “yo sí te voy a regañar porque a mí no me parece que se deba normalizar todo esto del acoso, porque hay mujeres que sí se sienten ofendidas”.

La comunicadora destacó lo importante de condenar estas conductas para evitar repetirlas. (IG Liz López)

En ese sentido, usuarios en redes sociales también se dividieron en los comentarios alegando que es inaceptable que se siga romantizando el actuar de estas personas justificado como un ‘simple coqueteo’ pues es una conducta que se busca erradicar.

“Shanik y la Maxine viven en hace tres siglos, todo lo ven normal”.

“Casi, casi decía Shanik que la violaban, pero que eran otros tiempos y estaba bien”.

“No importa la época, el acoso sexual siempre ha existido que las mujeres como ahora accedían por diferentes circunstancias ,también como ahora . Eso no es normal y nunca ha sido normal ,que estas señoras vivan rodeadas de esto es distinto, para ellas es normal, pero no para todos.

“La moral no es de tiempos, antes, ahora o después se le llama acoso, y se debe denunciar. Pero como era guapo les causa risa y gozo”.