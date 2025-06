Lotería Nacional rinde homenaje a Ifigenia Martínez en el centenario de su nacimiento

La Lotería Nacional homenajea a Ifigenia Martínez, con un billete conmemorativo. Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), rindieron homenaje a la destacada economista, feminista y luchadora social Ifigenia Martínez en el centenario de su nacimiento, con la emisión del Sorteo Mayor No. 3975.

Durante la ceremonia, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó el legado transformador de Ifigenia Martínez quien “es reconocida como parte esencial de nuestra conciencia democrática, justicia social y lucha inquebrantable por la igualdad de género”, afirmó.

También subrayó que la fallecida funcionaria fue una mujer multifacética, pionera en los ámbitos político y académico, además de ser un símbolo de la defensa de las causas sociales en México, quien también se recuerda por haber entregado la banda presidencial a la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum, el pasado 1° de octubre de 2024.

“Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era”, pronunció Ifigenia Martínez, durante la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024. (Captura de pantalla: Gobierno de México)

El presidente de la Fundación Ifigenia Martínez, Rodrigo Rojas Navarrete, describió el homenaje como un acto simbólico que celebra a una figura crucial en la transformación de México. Resaltó que el billete conmemorativo del sorteo representa la memoria de una vida dedicada a la justicia social, la democratización y la equidad de género. Señaló que su pensamiento y acción continúan siendo un ejemplo para las nuevas generaciones.

Alfredo Federico Navarrete Martínez, hijo de Ifigenia Martínez, agradeció que el homenaje resalte los valores de su madre. Señaló que su vocación por el servicio público y su compromiso con el bienestar social han dejado una marca imborrable en la historia del país.

El Sorteo Mayor No. 3975 tiene un monto total de 66 millones de pesos en premios. El premio mayor, de 21 millones de pesos, correspondió al billete No. 31242, cuya primera serie se vendió a través de canales electrónicos y la segunda en Monterrey, Nuevo León. El segundo premio, de 2 millones 550 mil pesos, fue para el billete No. 31899, y el tercer premio, de 900 mil pesos, se otorgó al billete No. 19031.

La lista completa de premios y reintegros está disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremiosmayor/mayor3975.pdf.

Los familiares y actores políticos confirmaron el fallecimiento de Ifigenia Martínez a sus 94 años (Foto: Cuartoscuro)

Ifigenia Martínez y Hernández falleció el año pasado a los 99 años, tras una larga trayectoria política. Se reconoce también por haber sido la primera mujer mexicana que estudio una maestría en la Universidad de Harvard y posteriormente hizo el doctorado; además de ser la primera mujer que dirigió la facultad de Economía de la UNAM.