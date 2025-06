Ernesto Laguardia reaparece tras sufrir aparatoso accidente; alarma posible lesión en su rostro: “Momento difícil”

Ernesto Laguardia reaparece tras sufrir aparatoso accidente; posible lesión en su rostro alarma: “Momento difícil” (Crédito: Instagram/Ernesto Laguardia )

El actor y conductor mexicano Ernesto Laguardia utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda tras verse involucrado en un accidente automovilístico en las calles de la Ciudad de México.

En un video publicado desde su automóvil, el intérprete narró que llevaba varias horas esperando asistencia sin obtener respuesta de las autoridades, mientras enfrentaba una situación complicada con las personas responsables del choque.

Tras ello, el querido ex conductor de Hoy reapareció en redes sociales para dar las gracias por el apoyo y dar mayores detalles sobre lo ocurrido, aunque fans del famoso han resaltado que en este visual se le podría ver un golpe en el rostro del cuál él no dio mayores detalles.

“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí, a todos los medios de comunicación y periodistas, al ajustador que se portó muy bien. Mucha gente me decía ‘¿Por qué no te apoyas en el seguro?’, sí estuvo hablando conmigo pero esta gente se portó muy agresiva y muy mal, pero bueno, finalmente mi aseguradora me apoyó aunque sí fue un momento difícil”, inició el querido actor de grandes telenovelas en la televisora de Emilio Azcárraga.

El conocido actor de melodramas pidió la ayuda de sus seguidores desde su automóvil. Crédito: Instagram/ Ernesto Laguardia

“Me sentí muy querido y acompañado, gracias a todos los que se preocuparon y me escribir, no me queda más que agradecer, gracias”, finalizó el galán de melodramas en Televisa.

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia?

“Estoy aquí en una calle desde hace 7 horas, más de 18 horas. Me chocaron por atrás, el chofer venía manejando, nada más que la camioneta no trae seguro”, expresó el artista.

De acuerdo con lo compartido por Laguardia, el incidente ocurrió cuando una camioneta lo impactó por detrás. Aunque no ofreció detalles sobre posibles lesiones o el estado de su vehículo, sí denunció la falta de acción por parte de las autoridades locales. Según su relato, varias patrullas pasaron por el lugar sin detenerse para brindarle apoyo. “Llevo aquí más de 9 horas esperando una patrulla, han pasado seis. Ninguna se ha querido parar, una casi me atropella”, afirmó en su publicación.

El actor, conocido por su papel de Pancho en la telenovela “Quinceañera” y por haber sido conductor del programa “Hoy”, también señaló que había intentado comunicarse con los servicios de emergencia en repetidas ocasiones, sin éxito. “He llamado al 911 pues en más de 11 ocasiones. Me cuelgan, ‘ya sabemos de su caso’, me cuelgan”, denunció, evidenciando su frustración ante la falta de respuesta.

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia? (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Otro aspecto que complicó la situación fue la actitud de las personas responsables del accidente. Laguardia describió que estas se mostraron agresivas y reacias a asumir su responsabilidad. “Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar”, comentó.

Además, cuestionó la utilidad de contar con un seguro en este tipo de circunstancias, ya que, según él, no garantiza una solución efectiva. “Pues uno paga su seguro, uno trae su seguro como dicta la ley, pero no sirve de mucho”, añadió.