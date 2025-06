No sólo en Italia, en México una crítica de arte rompió una obra de 20 mil dólares con una lata de refresco

La obra estaba valuada en 20 mil pesos (X /Twitter/grazalce)

Los museos y ferias de arte no sólo resguardan obras valiosas, también enfrentan un reto constante: visitantes que, por descuido o imprudencia, terminan dañando piezas únicas.

Esta semana, el Palazzo Maffei, en Verona (Italia), volvió a encender la conversación tras difundir un video donde se ve cómo una pareja rompe una obra mientras intentaba tomarse una foto.

Las imágenes de seguridad muestran a un hombre y una mujer posando junto a la conocida “silla de Van Gogh”, una escultura del artista italiano Nicola Bolla, cubierta con cristales de Swarovski.

El hombre finge sentarse, pierde el equilibrio y cae sobre la pieza, rompiéndola. Aunque la obra parece robusta, el museo aclaró que está construida con papel aluminio y es extremadamente frágil. La pareja huyó antes de que el personal notara el daño.

Finalmente, el museo presentó una denuncia contra el turista y compartió a través de redes sociales que la obra fue restaurada y recuperada.

Situaciones como esta no son nuevas. En 2020, durante la feria de arte Zona Maco en México, la crítica de arte Avelina Lésper también estuvo involucrada en un incidente similar.

Según testigos, colocó una lata de refresco sobre una escultura del artista mexicano Gabriel Rico, hecha de vidrio y otros materiales, y valuada en 20 mil dólares, para tomarse una selfie. Al hacerlo, la pieza se vino abajo.

¿Cómo fue el incidente de Avelina Lesper?

En 2020, durante la feria de arte Zona Maco en Ciudad de México, la crítica de arte Avelina Lésper estuvo involucrada en la destrucción de una obra del artista mexicano Gabriel Rico, titulada “Nimble and sinister trick (To be preserved with put scandal and corruption)”, cuya traducción es “Truco ágil y siniestro (Para preservarse del escándalo y la corrupción)”.

La pieza, valorada en 20 mil dólares, estaba compuesta por vidrio, latón y otros objetos.

Según versiones recogidas por medios como GQ, Lésper intentó tomarse una foto mientras colocaba una lata de refresco cerca de la obra, lo que supuestamente causó que esta se rompiera.

Aunque la crítica aseguró que nunca la tocó y que la pieza “implosionó”, testigos afirmaron que intentó abandonar el lugar tras el incidente. La galería OMR, que exhibía la obra, publicó que aunque parecía haber sido un accidente, la acción fue una falta grave de profesionalismo y respeto.

“No entendemos como una supuesta crítica profesional de arte, destruyó una obra”, escribió en su post.

Aunque la galería mencionó que todo apuntaba a que se trataba de un accidente, recalcó que las acciones de la crítica causaron el daño de la obra.

“La acción de la Stra. Lésper de acercarse demasiado a la obra para ponerle una lata de refresco encima y tomarse una foto para hacer una crítica, sin duda ocasionó el destrozo, y es sobre todas las cosas, una enorme falta de profesionalismo y respeto”, mencionó la galería.

Lésper ofreció su versión días después: explicó que su intención era hacer una crítica a la obra mostrando que cualquier objeto cotidiano, como una lata vacía, podía formar parte de ella sin cambiar su esencia.

“La acerqué a una de las piedras, y en ese momento la obra se hizo pedazos”, relató.

“En ese momento, como si la obra hubiese escuchado mi comentario y hubiese sentido lo que pensaba de ella, la obra se hizo añicos y se desplomó y se cayó en el piso“, agregó.

Lesper explicó que no quiso escapar después de que una obra de arte se rompiera accidentalmente mientras ella estaba cerca.

Dijo que propuso exponer la obra rota, como pasó con una obra famosa de Marcel Duchamp llamada El gran vidrio, que también se rompió y el artista decidió que así quedaba terminada.

El dueño de la galería no aceptó esa idea, y al hablar con él, Lesper se enteró del alto valor de la obra. Como solución, ofreció rehacerla, pero el galerista dijo que no se podía, porque necesitaba la supervisión del artista original.

Ella pidió disculpas públicamente, insistiendo en que no fue su culpa, que no tocó ni rompió la obra a propósito. Afirmó: “Yo no destruyo obras ni objetos”.

Al final, el galerista le pidió su número de teléfono y dijo que hablaría con el artista para ver si ella podía participar de alguna forma o colaborar.

“Es algo que sucede continuamente con estos objetos, es su propia naturaleza, Se los lleva a la basura, se se los come la gente todo el tiempo”, agregó.