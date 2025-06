Adrián Marcelo lanza dardo contra Televisa tras críticas de David Faitelson a Martinoli y García: “Dejaron de ser relevantes”

Adrián Marcelo lanzó una crítica indirecta contra David Faitelson, quien en una editorial criticó una transmisión de sus excompañeros Luis García y Christian Martinoli. (Fotos: @adrianmarcelo10, Instagram / TUDN, YouTube)

Luis García y Christian Martinoli hicieron que una aparente desventaja se convirtiera en un área de oportunidad potencialmente redituable. Los comentaristas de TV Azteca no narrarán oficialmente la Copa Oro 2025 debido a que la televisora no adquirió los derechos de transmisión del certamen. Sin embargo, idearon la forma de comentar los partidos de la Selección Mexicana a través del canal de YouTube del exfutbolista.

Con una producción básica y desde la casa de Luis García, la dupla más polémica de la televisión deportiva marcó un hito al registrar a más de 70 mil personas conectadas a su transmisión, la cual impulsó una tendencia contra Televisa.

El sábado 14 de junio, durante el partido de México contra República Dominicana, en YouTube, TikTok y X —anteriormente Twitter—, usuarios compartieron videos donde siguen la transmisión de TUDN, pero bajan el volumen para empalmar la narración de Christian Martinoli.

Esto dijo Christian Martinoli de Miguel Herrera durante su narración del México vs República Dominicana (X/ @FarsantesG)

David Faitelson arremete contra sus excompañeros

David Faitelson, excompañero de Luis García y Christian Martinoli en TV Azteca, criticó severamente el experimento, al que definió como “vergonzoso”.

En una editorial para su canal, que fue replicada en las redes sociales del comentarista, Faitelson sostuvo que lo hecho por Martinoli y García no era periodismo deportivo. “Con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de groserías, babosadas y palabras fuera de lugar me parece un ejercicio que... bueno, a mí me enseñaron a hacer periodismo. Me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero se trata de hacer periodismo en televisión”.

Faitelson, quien es una de las figuras más controversiales en el periodismo deportivo, aseguró que la transmisión traspasó límites que determinan lo que es hacer buen contenido.

“Mi conciencia y límite para transmitir algo es decir lo que mis hijas puedan ver en televisión; que mis hijas puedan ver una transmisión de futbol y no sentirse de alguna manera avergonzadas por lo que dice su padre. Yo me pregunto: ¿pasó lo mismo con el experimento del sábado? Dejo esa pregunta por ahí”.

Usuarios arremetieron ante el polémico video de David. (Jesús Avilés)

Adrián Marcelo arremete contra Faitelson

La postura de David Faitelson abrió un intenso debate en X, donde el youtuber Adrián Marcelo sumó una alta dosis de controversia al lanzar una indirecta contra Televisa.

Adrián Marcelo, quien se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más lucrativos, arremetió contra Faitelson. Para el regiomontano, el analista deportivo representa a una industria en decadencia. “A nadie que hagamos YouTube nos interesa que nos reconozca alguien ajeno a la plataforma, mucho menos gente de otros medios que no entienden NADA de esta industria”.

Luego, sentenció que las televisoras han dejado de ser la primera opción de entretenimiento: “La televisión abierta está manejada por ingenieros, los creativos migramos a YouTube hace mucho tiempo”.

En un tuit posterior, Adrián Marcelo recordó que no es la primera vez que surge un concepto que mezcle comedia. El youtuber hizo referencia a su controvertida participación en las transmisiones de Chivas TV, en 2010.

En ese entonces, el humor negro de Adrián Marcelo solo era conocido por sus seguidores, por lo que un par de ácidos comentarios durante dos transmisiones derivaron en su salida del proyecto.

Primero, hizo referencia al ataque armado que sufrió el exfutbolista Salvador Cabañas. Luego, utilizó la palabra feminicidio para definir una acción en la que la pelota “quedó bien muerta” en el área chica.

Aunque no volvió a incursionar en la televisión deportiva, Adrián Marcelo recuerda dichas polémicas como el inicio de su popularidad masiva.

No es la primera vez que Adrián Marcelo y David Faitelson se cruzan en X. (Foto: Captura de pantalla, X)