Rafa Polinesio rompió el silencio y reveló por qué salió de MasterChef Celebrity México

Rafa Polinesio no llegó a la final del reality show. (@MasterChefMx)

El capítulo 12 de MasterChef Celebrity México Generaciones dejó a la audiencia al borde del asiento con un desafío culinario que puso a prueba las habilidades de los participantes. Rafa Polinesio, integrante del grupo Los Millenials, se convirtió en el eliminado de la noche tras no alcanzar el nivel requerido en el reto de eliminación.

Este resultado marcó su salida del programa, quedando fuera de la gran final. El programa estuvo cargado de tensión y emociones pues los participantes tuvieron la visita de sus familiares e incluso de excompañeros.

Tras superar los dos primeros retos, cuatro celebridades quedaron en riesgo de eliminación: Ofelia, Bárbara, Plutarco y Rafa. Quienes tuvieron que enfrentarse al desafío final que consistió en preparar caldos o sopas, un platillo emblemático de la gastronomía mexicana.

Por otro lado, el influencer reveló que enfrentó un momento complicado durante el reto de salvación, donde asumió el rol de capitán. (@MasterChefMx)

El cual requiere precisión y técnica para alcanzar el equilibrio perfecto de sabores y texturas. Después de la evaluación de los jueces, Ofelia y Bárbara lograron salvarse y subir al balcón, dejando a Plutarco y Rafa como los últimos en competencia.

El chef Poncho Cadena finalmente explicó la decisión final que llevó a la eliminación del creador de contenido. “Hicieron su trabajo que fue cocinar muy bien, tuvimos que definir entre un plato aguado y uno un poco más sólido. Lo cierto es que elegimos el plato menos bueno. Quien abandona la cocina es... Rafa”, declaró.

Visiblemente emocionado, Rafa Polinesio se despidió de sus compañeros y del programa con palabras de agradecimiento. “Yo no sabía cocinar nada y aquí aprendí muchísimo”, al borde del llanto. Además, durante una entrevista compartió su sorpresa por haber llegado tan lejos en la competencia, considerando que al inicio no tenía experiencia en la cocina.

Rafa comentó sentirse orgulloso de haber llegado tan lejos en la competencia. (@MasterChefMx)

“Yo la verdad sí estaba bien nervioso porque Rafa no cocina. Pensé que iba a salir en el segundo episodio. Me sorprendí que los chefs confiaran tanto en mí, eso me dio mucha seguridad a seguir inventando cosas y a atreverme”, añadió.

“Yo fluyendo, disfrutando el juego. Obviamente si me estresaba siempre estaba dentro de mí ese nervio sobretodo en el mandil negro. Lo que más me estresaba era ponerle nombre a los platos”.

Por otro lado, el influencer reveló que enfrentó un momento complicado durante el reto de salvación, donde asumió el rol de capitán. Un problema con la preparación del pescado marcó un punto crítico en la competencia, lo que llevó al participante a reflexionar sobre su desempeño y las decisiones tomadas en equipo.

Según explicó, permitió que sus compañeros optaran por platillos demasiado elaborados, lo que complicó la dinámica del reto. “El postre de Bárbara era muy complejo, no lo pensé en ese momento, pero le iba a tomar los 60 minutos. Y Plutarco también hizo algo muy complejo. Prácticamente Ofe y yo nos aventamos todos los demás elementos porque ellos estaban enfocados en esos. Ahí fue mi error, siempre las cosas simples serán las mejores”, declaró.

El influencer rememoró las fallas que tuvo en su plato final. (MasterChefMX/Facebook)

Rafa Polinesio también compartió su experiencia durante el reto de eliminación, donde presentó un caldo que, según los jueces, carecía de potencia en el sabor. Rafa admitió que, aunque al probarlo inicialmente le pareció adecuado, no logró alcanzar el balance necesario. “Cuando yo lo probé lo sentí bien, yo no sabía cómo tenía que saber. Sin embargo, yo sentía que algo le faltaba. Porque incluso lo dijeron los chefs. Me faltó porque Karen me decía ‘balancea sabores’ y yo soy bien aventado. En este (platillo) me quise mesurar”, explicó.

La eliminación de Rafa ocurrió en un episodio especial dedicado a la familia, lo que le otorgó un significado emocional a su salida. “Que mi salida sea en este episodio tan especial relacionado a la familia, para mí fue un honor”, aseguró. Durante su paso por el programa, destacó que uno de los mayores desafíos fue la capacidad de recordar técnicas y recetas bajo presión. “Lo más difícil en mi paso por MasterChef fue recordar, ya cuando debes replicar... esos recuerdos es lo que más nos ayuda, pero es de lo más difícil”, añadió.

“Todo el proyecto es hermoso, es muy bonito, síganlo viendo yo en la final voy a estar ahí”.