MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el doceavo eliminado de la cocina más famosa

Rumbo a la gran final, una de las celebridades más queridas se despidió de la competencia. (@MasterChefMx)

El capítulo número 12 de MasterChef Celebrity México Generaciones se transmitió este domingo 15 de junio, marcando una etapa crucial en el desarrollo del reality show.

Una de las dinámicas más emotivas del programa fue la participación de los seres queridos de los concursantes, quienes se unieron a ellos en la cocina para preparar platillos especiales. En esta ocasión, Quirarte, acompañado por su hermana Monse, destacó entre los participantes y obtuvo el triunfo de la prueba inicial, llevándose además el codiciado “pin del chef”.

Asimismo el reto de salvación también estuvo lleno de sorpresas. Pues Lylo Fa, Luis Fernando, “Chef en proceso”, Iram Mendiola, Memo Ríos y Nicky Chávez, exconcursantes eliminados en episodios anteriores regresaron al set de grabación, no para competir, sino para formar parte del jurado junto con los chefs.

Su tarea consistió en degustar los platillos preparados por los participantes que aún continúan en la competencia, evaluando su sazón y técnica culinaria.

Quienes lograron convencer los exigentes paladares de los jueces, fue el equipo de Dani. Además de ganar este Reto de Salvación, subieron al balcón directamente.

Para el reto de eliminación los concursantes tuvieron que preparar caldos. (@MasterChefMx)

Lo cual significaba solo una cosa, Ofelia, Bárbara, Plutarco y Rafa se enfrentaban en el Reto de Eliminación, para el cual tuvieron que cocinar caldos y sopas, un platillo emblemático de la gastronomía mexicana. Finalmente los últimos que quedaron frente a los chefs fueron el creador de contenido, integrante de Los Polinesios, y el actor Plutarco.

Sin embargo, Rafa Polinesio terminó convirtiéndose en el expulsado número 12, pues no alcanzó el nivel requerido para pasar a la gran final de MasterChef Celebrity.

Rafa Polinesio terminó convirtiéndose en el expulsado número 12. (@MasterChefMx)

“Hicieron su trabajo que fue cocinar muy bien, tuvimos que definir entre un plato aguado y uno un poco más sólido. Lo cierto es que elegimos el plato menos bueno. Quien abandona la cocina es... Rafa”, declaró el chef Poncho Cadena.

A continuación el miembro de Los Millenials se despidió de sus compañeros, entre lágrimas. “Yo no sabía cocinar nada y aquí aprendí muchísimo”, expresó.

“Ya se acabó MasterChef para mí (...) voy a extrañarlos chicos (...) Yo la verdad si estaba bien nervioso porque Rafa no cocina. Pensé que iba a salir en el segundo episodio. Me sorprendí que los chefs confiaran tanto en mí, eso me dio mucha seguridad a seguir inventando cosas y a atreverme", comentó el Polinesio.

Participantes de MasterChef Celebrity México que siguen en la competencia

Ofelia Medina

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Dani Valle

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly