Los padres famosos que han estado ausentes con sus hijos

Padres argentinos paseando juntos y disfrutando el día, sintiéndose jóvenes y revitalizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre es para celebrar a los hombres que han llenado de cariño, atención, cuidados y que se han hecho responsables de sus hijos; sin embargo, hay algunos famosos que en algún punto han tenido problemas de supuesta irresponsabilidad y sobre todo, se han convertido en deudores alimenticios.

Luis Miguel

El cantante mexicano fue deudor alimenticio durante un tiempo hasta que en 2023 saldó el pago correspondiente.

En su momento, pagó la suma corresponde a dos años de pensión atrasada y un adelanto de año y medio adicional, lo que equivale a 42 meses de manutención. El intérprete de Por debajo de la mesa realizó el pago desde septiembre de 2023.

Hijos de Luis Miguel (Archivo)

La cifra mensual que Luis Miguel destina para la manutención de Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula es de 200 mil pesos, aproximadamente USD 11 mil, es decir, 100 mil pesos para cada hijo. El pago de la pensión se realizó en el contexto de la gira internacional de Luis Miguel.

El psicólogo Emiliano Larregui, consultado por Infobae México, explicó que la conducta de Luis Miguel podría tener raíces en su propia historia familiar. “No está asumiendo una paternidad real, podrá llevar a las niñas a la escuela pero eso no es ser un padre, padre es asumir una posición de responsabilidad en muchos sentidos. Ser un padre ausente implica no poder asumir un compromiso de paternar”, afirmó el especialista.

Larregui señaló que la difícil relación que el cantante mantuvo con Luisito Rey podría haber dejado secuelas emocionales que le impiden ejercer una paternidad presente y comprometida.

(The Grosby Group)

El experto añadió que “la relación paterna fue muy difícil para Luis Miguel, hecho que puede causar que él mismo tenga problemas para ejercer la paternidad, porque para él la relación paterna fue dolorosa y dañina: una manera inconsciente de no querer repetirlo es alejarse, el problema es que la ausencia también causa daño”. Esta situación se refleja tanto en el distanciamiento con Michelle Salas, su hija mayor, como con Miguel y Daniel Gallego Arámbula.

Christian Estrada

Ferka junto a su hijo Leonel durante su bautizo. (Instagram @ferk_q)

A pesar de que Christian Estrada afirma que deposita dinero en una cuenta para su hijo Leonel cada quincena, el modelo reconoce que no existe una pensión fija ni una orden judicial que lo obligue a realizar estos pagos, y que además desconoce cómo hacer llegar esos recursos al menor debido a la falta de comunicación con su expareja, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

La disputa legal y mediática entre ambos ha generado una serie de declaraciones públicas sobre la responsabilidad económica y la presencia paterna en la vida del niño.

La relación entre Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, se extendió por dos años y culminó en un conflicto legal centrado en los derechos y el bienestar de su hijo Leonel. Desde la separación, la actriz y conductora ha manifestado en diversas ocasiones su inconformidad ante la ausencia económica y física del exfutbolista, mientras que Estrada ha negado las acusaciones y sostiene que mantiene una cuenta destinada a su hijo, aunque sin una directriz judicial que regule la pensión.

En una reciente aparición en el programa En casa con Telemundo, Christian Estrada abordó las críticas que ha recibido por su supuesta falta de apoyo económico y emocional hacia Leonel. “Es un tema muy difícil para mí.

Siempre dicen cosas que mucha gente me critica, Christian mugeriejo, Christian no paga pensión, son cosas que se dicen de mí. Puedo decir poco, tengo a mis abogados. Mi hijo es mi hijo, le escribo, le mando mensajes”, expresó el modelo.

Ferka y Christian durante el bautizo de su pequeño Leonel. (Instagram @ferk_q)

Estrada insistió en que no existe una pensión establecida: “No hay pensión fija ahorita, no la hay. Yo no tengo una orden de un juez que me diga. Lo que sí tengo, es una cuenta para mi hijo donde cada quincena le deposito”.

A pesar de estos depósitos, el modelo admitió que el dinero no ha llegado a manos de su hijo, ya que no mantiene comunicación con Ferka y todo el proceso se encuentra bajo la gestión de sus abogados. “No sé cómo hacerle llegar ese dinero, no tengo comunicación ya, todo está en manos de mis abogados. Respeto la decisión de ella, si no quiere que vea al niño, está bien, pero mi hijo es mi hijo”.

Julián Gil

La disputa legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia y manutención de su hijo Matías continúa sin resolverse.

La controversia entre los protagonistas de telenovelas se ha prolongado durante aproximadamente seis años, periodo en el que Julián Gil no ha tenido contacto con su hijo. El actor, conocido por su participación en “Por Amar Sin Ley”, declaró en una entrevista para el programa Ventaneando que sigue cubriendo la pensión alimenticia conforme a lo dictado por el tribunal encargado del caso, a pesar de las declaraciones de Marjorie de Sousa en sentido contrario.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Las últimas declaraciones de la mamá, que son lamentables, creo que tienen que ver con que lo que recibe aparentemente no es lo que pretendía en su momento ni es lo que pretende ahora (...) ella decidió que yo fuese el papá del niño, ella decidió sacarme de la vida del niño, ha decidido todo; si le da todo, como dice, es una decisión de ella”, expresó el actor.

En el transcurso de los años, la controversia ha incluido acusaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas.

En 2021, el conductor Luis Alfonso Borrego aseguró en un programa de espectáculos que Julián Gil habría dejado de pagar la pensión alimenticia durante 13 meses, acumulando una deuda de 14.000 dólares. “Yo creo que es el error de muchos padres de pronto pensar que como la mamá está bien no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso porque yo me puse en contacto con Julián Gil porque estamos hablando de 14 mil dólares, o sea 13 meses de pensión. O sea que si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso ¿entonces Matías no come?”

Otras figuras han intervenido en la disputa. Alicia Machado, ex Miss Universo, criticó públicamente a Marjorie de Sousa por no permitir que Matías y su padre se vean. Machado, quien asegura conocer personalmente a Julián Gil, expresó su apoyo al actor y cuestionó la ausencia de este en la vida del menor: “De los 4 años de vida que tiene el hijo de ambos, solo 1 ha estado presente Julián Gil, rematando que Marjorie es una ‘mala madre’”

Cómo buscar deudores alimentarios en CDMX

El acceso público al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México marca un cambio en la manera en que las autoridades capitalinas abordan la protección de los derechos de la infancia y la corresponsabilidad parental.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó oficialmente este registro, que ya se encuentra disponible para consulta en la página web del Registro Civil: deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx.

La publicación de la lista de deudores alimentarios morosos representa un avance en la erradicación de la violencia económica y en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, la mandataria capitalina subrayó que la creación y difusión de este registro responde a una demanda histórica de las mujeres y a la necesidad de combatir la impunidad en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

El registro, que se actualizará de manera periódica, podrá ser consultado por instituciones, especialistas, juzgados y cualquier ciudadano interesado.