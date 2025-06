Día del padre: Cómo afrontar la ausencia paterna en la infancia y vida adulta, especialistas dan estrategias

Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de cuatro millones de hogares con padres que por diferentes razones no participan en la crianza ni desarrollo emocional de sus hijos.

Esta ausencia impacta la infancia y adultez de una persona a nivel emocional, social y familiar, asegura Martha Colín Ríos, psicóloga especializada en niños y adolescentes.

“El hecho de no tener un papá genera en ellos un vacío emocional terrible, mostrando una serie de comportamientos inadecuados, mucha irritabilidad y tristeza”, dice en entrevista con Infobae México.

Para el caso de niños y niñas, esta situación puede incluso llevar a los menores a sentirse poco queridos y afectar de manera significativa la forma en cómo se relacionan con los demás.

“(Provocan) Una desvalorización de sí mismo, ya que el egocentrismo característico del infante, lo hace pensar que él es la razón de que su padre no esté con él, es decir, mi padre no está conmigo porque no tengo valor, tengo algo malo por lo cual mi papá no me quiere“, menciona, por su parte, Juan Pablo Martínez, especialista en psicología.

Mientras que en la vida adulta la herida por la ausencia de un padre -siempre y cuando no se haya tratado- puede provocar falta de confianza con sus parejas y hacerlos vivir con miedo constante a ser abandonados.

“Puede crear retraimiento e inseguridades al momento de tener relaciones psicoactivas en el futuro pues, a estas personas puede costarles más trabajo confiar en que sus parejas se quedarán con ellos”, dice Juan Pablo Martínez.

“Fuiste un hijo nacido del amor”

Ambos especialistas coinciden en que la ausencia del padre debe abordarse con base en la edad del menor y en las inquietudes que este presente; además de tratar de explicarle que fue un niño nacido del amor.

“Hay hijos que tienen ausencia porque el papá a lo mejor no los reconoció, pero aún así tratar de explicarle al niño que él fue un hijo nacido del amor, porque yo como mamá, yo como papá, pues quise tenerlo y está nacido del amor.

Pero el hecho de que el papá en este momento no esté con él, no tiene qué afectar en un momento dado su vida", dice Colín Ríos.

A esto se suma utilizar un lenguaje claro y sencillo, “sin demasiados calificativos o adjetivos despectivos”, hablar con la verdad “sin adornarla ni exagerada y ser claro en las implicaciones inmediatas que tendrá en su vida”, agrega Martínez.

Asimismo, señalan que para un mejor abordaje es recomendable acudir con un psicólogo infantil y comenzar un proceso terapéutico, “que permita conocer, aceptar y resignificar el proceso de abandono”.

Estrategias para afrontar la ausencia de un padre

Finalmente, Martha Colín compartió algunas estrategias para afrontar la ausencia paterna:

- Buscar ayuda con un especialista para que la madre obtenga estrategias de cómo tratar el tema.

- Ayudar al menor con expresar sus emociones, debido a que es importante gestionar sus emociones.

- “Tratar de vivir en el aquí y en el ahora” para que de esta manera, el menor viva y se centre en lo que sí tienen, no en lo que no hay.

- Tratar de ayudar a los menores a ser resilientes, fuertes y, sobre todo a ubicarlos en que la felicidad es de ellos.