Tras ser sentenciado, publican entrevista completa con ‘El Bart’, el sicario que intentó matar a Ciro Gómez Leyva

En una entrevista difundida tras ser sentenciado, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart”, reveló detalles sobre su infancia, su carrera como sicario y el atentado fallido contra el periodista Ciro Gómez Leyva. (Captura de pantalla)

Después de haber recibido una sentencia de 14 años de prisión por tentativa de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart”, la activista Saskia Niño de Rivera publicó la entrevista completa que le hizo para el podcast Penitencia.

La conversación, grabada en el penal de Santa Martha Acatitla y de la que hasta ahora sólo se conocían algunos fragmentos, había sido retenida por más de un año debido a que las investigaciones seguían su curso.

Durante la charla, Martínez Jiménez relató que nació en la Ciudad de México, aunque parte de su infancia transcurrió en Puerto Vallarta, en condiciones precarias. “La casa de mi mamá era una casa de techo de lámina”, recordó, y dijo que a veces en el refrigerador “nomás había dos huevos” para comer. La frase la usó para ilustrar el nivel de carencia en que creció.

Con el paso del tiempo, su entorno familiar también se fracturó. Contó que su madre ya falleció, que su padre lo visita en prisión, y que mantiene una relación distante con su hermano, quien estudió posgrados en España: “Tan tan. No quiere saber nada de mí… Ni ahora que murió mi mamá quiso hablar conmigo”, reveló.

Inicios en el crimen y primer homicidio

Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, (SSC/Captura de pantalla)

“El Bart” contó que su entrada al mundo del crimen fue gradual. Comenzó vendiendo drogas, pero pronto se vio forzado a asumir un rol más violento. No fue una decisión, dijo, sino una imposición: “Me acuerdo que la primer persona que maté ni me pagaron nada, nada más fue obligado. Si no lo matas, te vamos a matar a ti, a tu papá”.

Con esa amenaza comenzó una trayectoria como sicario que, con el paso del tiempo, se volvió rutina. La violencia dejó de parecerle excepcional. “Lo agarré como un oficio para ganar dinero”, resumió, como si se tratara de un empleo más.

Pese a la crudeza de su relato, intentó trazar una línea sobre lo que estaba dispuesto a hacer. Dijo que en sus encargos mantenía ciertos límites, particularmente en lo que respecta a niños y mujeres: “Ni aunque me pagaran, no lo haría, ni violarlas ni nada de eso. Yo sí estoy muy en contra de eso”.

En la entrevista ofreció detalles sobre su método de operar. Aseguró que, al momento de ejecutar un encargo, evitaba cualquier sustancia que pudiera alterar su juicio: “De entrada no me drogaba. O sea, cuando ibas a hacer el jale no te drogabas, puro cigarro y ya. O sea, querías estar en tus cinco (sentidos)”.

Esa disciplina la extendía a cualquier delito: “Eso es hasta para ir a robar… tienes que estar en tus cinco sentidos porque está en juego la libertad, tu vida, cualquier cosa”.

También explicó que en cada ataque hacía seguimientos previos y luego ejecutaba el plan. A lo largo de ese periodo, se describía a sí mismo como un profesional independiente: “Digamos que era un mercenario. Yo hasta me jactaba de eso. Decía, ‘soy mercenario, hago mi chamba, gano dinero y ya’… No toleraba ese tema de cárteles”.

Con el paso del tiempo, sin embargo, terminó colaborando con una organización criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo atribuyó a un momento personal: “Fue más como por la edad, el momento en el que estaba pasando y todo. Dije, ‘ya me voy a meter de lleno con alguien’… Me empiezan a lavar el coco, porque es lo que hacen, te lavan el coco, te motivan entre comillas”.

Atentado contra Ciro Gómez Leyva

Cuando se le preguntó por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ejecutado la noche del 15 de diciembre de 2022, “El Bart” no sólo reconoció su participación, sino que detalló con crudeza las razones que lo llevaron a aceptar ese encargo.

Se solicitó ampliar la investigación durante dos meses, lo cual fue negado (Foto: Cuartoscuro/Twitter/@CiroGomezL)

Lo hizo, dijo, por dinero: “Pensé: muerto, libre, con dinero. Esa era mi pienso. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas, coronado y ya, tengo dinero. Tan tan, lo que siga”, narró.

Para él, el ataque tenía una lógica simple y un final anticipado. La expectativa era actuar, cobrar y desaparecer. No imaginaba que sería detenido. “No sabía. Pensé que no me iban a detener… Sabemos que si se está haciendo tanta investigación es porque él está haciendo su pancho”, dijo, en tono desdeñoso.

El criminal reconoció sin titubear que no haber logrado la muerte de su víctima fue uno de los grandes errores que cometió. A lo largo del episodio, no expresa remordimiento ni empatía por el periodista. Si hubiera logrado su objetivo, insiste, el caso no habría trascendido. “Claro. Es México mágico. Así funciona”.

Afirmó que sí conocía al Ciro Gómez Leyva, e incluso lo seguía en Facebook, sin embargo, dijo que no lo considera un periodista destacado y que prefería a otros comunicadores, como Javier Alatorre o Eduardo Salazar. Además, al momento de que le propusieron asesinarlo afirmó que sólo lo veía como “un paciente más”.

Su detención

(Foto: Televisa N+)

Relató que fue capturado en Michoacán, en un momento en el que, según él, se disponía a quitarse la vida: “Ya me iba a matar… me llegan por atrás como 10 encapuchados… ya no tuve oportunidad”.

Denunció haber sido víctima de tortura durante su detención: “Me pusieron bolsa en la cabeza, toques, me dieron con el [objeto] en el mero coxis, que hasta la fecha todavía no puedo sentar bien”, aseveró.

Afirmó además que, durante los cateos en los domicilios vinculados al caso, las autoridades habrían sustraído objetos personales y que a una de las detenidas le quitaron un aparato auditivo de uno de sus hijos. Sostuvo que algunas de las personas procesadas junto con él son inocentes, incluyendo todas las mujeres.

Al hablar de qué es lo único que lo conmueve, aún estando en prisión, sólo se mostró afligido por su padre y su mascota, una perra. “Él hizo y ha hecho las cosas bien como padre. Para mí es el mejor padre del mundo”, dijo y aseveró que aunque lo decepcionó, le ha repetido en diversas ocasiones que no fue su culpa en cómo lo crió. Incluso confesó que, si algo le ocurriera a su padre, consideraría suicidarse.

Y sobre su mascota añadió: “Tengo el amor de mi vida que es mi perrita, la Tacha… Ella sí la amo… Siempre he adorado a los perros”, precisó, después de confesar que no le ha ido bien en su vida amorosa, pues una de sus novias lo engañó y otra lo dejó después de que lo detuvieron.

Sin arrepentimiento

El Bart en entrevista con Saskia Niño re Rivera. (Captura de pantalla)

Hacia el final del episodio, fue cuestionado sobre si enfrentaría a Gómez Leyva. Su respuesta fue contundente: “Si lo tuviera enfrente, ni le pediría disculpas ni nada”.

Tampoco manifestó remordimiento hacia otras víctimas. Cuando se le preguntó si comprendía que esas personas podían haber tenido familia, respondió: “No pensaba en eso y ni pienso en eso”.

En la entrevista, “El Bart” también ironiza sobre el hecho de que las autoridades solo lo hayan procesado por el intento fallido contra Gómez Leyva, pese a tener —según sus propias palabras— un historial de homicidios consumados.

Por otro lado, también hizo referencia al atentado fallido contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch: “Tantos, tantos, tantos sujetos, tantos calibres y no lo pudieron acabar… Un bazucazo hubiera quedado. Dos bazucazos”.