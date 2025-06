Sheinbaum condena amenazas de muerte contra Noroña

La presidenta condenó las amenazas de muerte que recibió el presidente del Senado. (Presidencia)

Luego de que el pasado jueves el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, diera a conocer que recibió amenazas de muerte en su contra, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo condenó el hecho, y dijo que “cualquier amenaza siempre es condenable”, sin embargo, dijo que no conocía en particular cómo había sido la amenaza.

El pasado jueves, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció que recibió amenazas de muerte por medio de dos redes sociales: YouTube y TikTok.

Fue durante una transmisión en vivo que el legislador de Morena reveló que dichos mensajes fueron enviados desde hace un par de semanas.

El presidente del Senado dijo que, supuestamente, este 12 de junio se concretaría la amenaza que recibió, por lo que pidió la intervención de la policía cibernética.

Noroña recibió amenazas de muerte por medio de redes sociales. | Senado

“Resulta que hace varias semanas hubo una amenaza de muerte singular, singular. Me la mandaron creo que a YouTube y a TikTok: ‘Tu cabeza tiene precio y fecha’”, señaló Noroña.

“¡Ande, cabrón!, y entonces hoy estaba comentando con Emma (su pareja) y le digo, bueno ¿y ya libre o no la he librado?”, narró.

Sin embargo, el legislador dijo que luego de una investigación, autoridades le señalaron que no pudieron rastrear el sitio de internet del que salieron las amenazas.

No obstante, le dijeron que no había elementos para alarmarse ante dichas amenazas.

“Porque pedimos aquí que investigaran, que no la desestimáramos, no fuéramos ligeros, pedimos al área jurídica que viera con la Policía Cibernética y hoy me avisaron, hoy es la fecha”, se escucha decir a Noroña.

No es la primera vez que Noroña recibe amenazas de muerte. Crédito: Cuartoscuro

“Hoy me avisaron que no habían encontrado el sitio donde salió, pero que no veían elementos de preocupación. ¡Menos mal, o sea que todavía tienen de aquí a las 00:00 horas!”, mencionó.

En el pasado ya ha recibido amenazas

Esta no es la primera vez que Noroña es amenazado de muerte. En el mes de enero del 2024, el entonces diputado federal del Partido del Trabajo (PT) dio a conocer que recibió amenazas de muerte.

Fue por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, que compartió un mensaje que se compartió en uno de sus videos de YouTube, donde le advierten que si en 30 días no abandonaba la vida política, se procedería a eliminarlo físicamente.

Acompañado de una impresión de pantalla en la que se lee el mensaje, Fernández Noroña señaló que “recibí esta amenaza de muerte en diversas publicaciones de YouTube. En todas el mensaje es exactamente el mismo. Presentaré la denuncia correspondiente y seguiré entregado un cuerpo y alma a la actividad pública”.

En el mensaje que se puso en los videos de Noroña y que presuntamente se habría puesto en diversos videos, se lee: “Gerardo Fernández Noroña, tienes exactamente 30 días para abandonar la vida política, así como para abandonar México y jamás regresar... De lo contrario, procederemos a tu eliminación física”.