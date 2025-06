Así se verá el show de Guns N’ Roses desde tu asiento en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Guns N’ Roses vuelve a México

Guns N’ Roses, banda reconocida como una de las más influyentes en la historia del género, ha anunciado su regreso a México como parte de su gira internacional.

El concierto en la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, un recinto que se alista para recibir a miles de seguidores de la icónica agrupación.

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la capital mexicana, será el escenario donde Guns N’ Roses interpretará algunos de sus mayores éxitos, en un evento que promete ser uno de los más destacados del año para los amantes del rock.

Si compraste boletos, aquí te contamos cómo se verá desde cada zona del Estadio GNP Seguros, tomando como referencia la disposición del estadio en eventos anteriores, como los conciertos de Shakira.

General B

Así se ve en General B (captura de pantalla)

La sección General B es una de las opciones más accesibles en términos económicos. Esta área no cuenta con asientos asignados, por lo que la ubicación depende del orden de llegada. Aunque muchos asistentes buscan colocarse lo más cerca posible del escenario, elegir un lugar con menor concentración de público puede resultar en una mejor experiencia visual. Esta zona es ideal para quienes priorizan el precio sobre la comodidad.

Zona GNP

Así se ve en Zona GNP (captura de pantalla)

Por otro lado, la Zona GNP se presenta como una de las alternativas más cómodas y con una vista clara del espectáculo. Ubicada en las gradas más cercanas al escenario, esta sección ofrece asientos numerados, lo que garantiza un lugar fijo y sin interrupciones. Esta opción es especialmente atractiva para quienes buscan disfrutar del evento sin preocuparse por llegar temprano para asegurar un buen lugar.

Naranja y Verde (B y C)

Así se ve desde gradas (captura de pantalla)

Las áreas Naranja y Verde, divididas en las secciones B y C, están situadas en las gradas más alejadas del escenario. Las localidades B se encuentran más próximas, mientras que las C ofrecen una vista frontal del espectáculo. Aunque estas zonas no están cerca del artista, el estadio cuenta con pantallas gigantes que permiten seguir el show con claridad desde cualquier punto. Los precios en estas secciones varían, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos.

General A

Así se ve en General A (captura de pantalla)

Finalmente, la sección General A destaca por su cercanía al escenario, aunque no dispone de asientos asignados. La ubicación dentro de esta área dependerá de la hora de llegada al evento. A pesar de ello, la visibilidad es buena desde casi cualquier punto de esta sección, lo que la convierte en una opción popular para quienes desean estar más cerca de la acción sin incurrir en los costos de zonas más exclusivas.