Sergio Mayer asegura que Natália Subtil todavía estaba casada cuando se embarazó de su hijo

Natália Subtil asegura que no recibe ayuda económica de Sergio Mayer Mori. (Instagram @nataliasubtil/@sergiomayerb)

Sergio Mayer Mori acaparó la atención del mundo de los espectáculos tras romper el silencio sobre las declaraciones de Natália Subtil, su expareja y madre de su primogénita Mila.

En un breve encuentro con diferentes medios de comunicación, el joven actor reaccionó a los señalamientos de su expareja y negó completamente desatender económicamente a su hija.

Días después de sus controversiales declaraciones, acudió al podcast de su papá y se sinceró al recordar los sentimientos que atravesó al enterarse que se convertiría en papá siendo menor de edad.

Sergio Mayer reaccionó a las recientes declaraciones de Natália Subtil. (Foto: Instagram/@nataliasubtil/@smayermori)

Por su parte, el político Sergio Mayer también compartió su postura, pues además de ser abuelo de la pequeña, ayuda pagando sus estudios sin importar los problemas que tenga su hijo con su expareja.

Sergio Mayer revela que Natália Subtil se embarazó de su hijo estando casada

Durante la plática con su hijo, el también actor se mostró molesto de que Subtil siempre hable negativamente sobre el episodio que vivió con Sergio Mayer Mori, pues deja fuera varios detalles de la historia.

"Imagínate que en siete años más Mila te diga que está embarazada, y por un (hombre) de 35, yo por eso decía, ¿por qué la gente criticó si tú eras un niño de 17 años y ella una mujer de 28? Además, no se había divorciado, eso no lo dice", comentó.

De acuerdo con Mori, la exparticipante de MasterChef Celebrity se divorció hasta que estaba embarazada, detalles que omite al contar la historia.

“Se fue a divorciar embarazada, ese tipo de cosas que ella no plática y que se llama estupro, porque eso, aunque sea hombre o mujer, y en ese momento la gente sólo decía: ‘que responda como hombre’”, recordó.

Sergio Mayer Mori recuerda su reacción al enterarse que sería papá

En respuesta a las declaraciones de su papá, el joven actor señaló que en esa historia todos cometieron errores, incluyendo sus padres.

Sin embargo, reconoció que al enterarse del embarazo de Subtil, su primer reacción fue decirle que no quería ser papá.

“Le dije: ‘no quiero ser papá’, me dijo: ‘bueno, me voy a Brasil y la tengo allá sola’, y le dije: ‘no quiero ser papá pero quiero estar ahí, no quiero que mi hija a los 20 años me diga: ‘hola, cómo estás, mucho gusto’“, recordó

Sin embargo, hoy en día agradece todo lo que ha vivido junto a su hija, pues nunca imaginó poder convivir con un “ser humano que supera cualquier expectativa".