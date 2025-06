Alcalde de Uruapan compra camioneta blindada para los policías municipales: “No nos lo estamos ching...”, aclaró sobre el presupuesto

Camioneta blindada Uruapan, policía municipal Michoacán Inseguridad (especial)

El alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo, entregó la primera camioneta blindada para uso exclusivo de los elementos de Seguridad Pública del municipio.

La unidad tuvo un costo de 3 millones 300 mil pesos, monto que, según el alcalde, se obtuvo mediante una eficiente aplicación del presupuesto local.

“Estamos aplicando el presupuesto y no nos lo estamos chingando, como lo hacían otros gobiernos”, declaró el edil en entrevista con medios locales.

Además, adelantó que en los próximos días se sumarán otras tres camionetas blindadas para reforzar la seguridad en zonas de alto riesgo del municipio.

Alcalde de Uruapan Michoacán Carlos Manzo camioneta blindada

Las unidades, explicó Manzo, están especialmente equipadas para enfrentar situaciones de violencia, ingresar a brechas y patrullar zonas boscosas, donde comúnmente operan grupos delictivos.

El presidente municipal también reconoció que él mismo requiere protección, aunque expresó que por ahora su prioridad es la seguridad de los elementos policiacos.

“Primero decidí blindar a los compañeros, vamos a blindar a Seguridad Pública y ya con el blindaje de Dios, con ese me la juego”, comentó.

Manzo hizo un llamado directo a los policías municipales para que trabajen con honestidad y apego a la ley. “Que no agarren dinero del crimen, que no se roben nada, que no siembren cosas. Que actúen con mucho apego a la ley, y si hay riesgos, que se asuman, pero bien, sin hacer cosas indebidas”, enfatizó.

Entregarán estímulos económicos por decomisos

Por los resultados de los policías municipales de Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo entregará estímulos y recompensas (Carlos Manzo/Facebook)

Como parte de su estrategia de seguridad, el gobierno municipal otorgará aproximadamente un millón de pesos en recompensas, bonos y gratificaciones por los logros obtenidos en las últimas semanas, entre ellos, la liberación de un ciudadano secuestrado y la detención de los responsables.

“La estrategia es ir al frente, no esconderse, no hacerse pendejo”, sentenció Manzo. También señaló que, aunque los criminales cuentan con armamento superior, sus elementos están comprometidos a hacer frente a los delincuentes: “Acá es tiro por tiro”.

El alcalde reiteró su compromiso con la seguridad y la transparencia en el uso de recursos públicos, buscando devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.