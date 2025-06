Arturo Carmona vs La Chicuela; Melenie Carmona defiende a su papá: “No se metan en chismes ajenos”

Melenie Carmona es hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Una declaración de Alicia Villarreal sobre sus exparejas, Cruz Martínez y Arturo Carmona, desató controversia en redes sociales y revivió un escándalo que tanto ella como el galán de telenovelas enfrentaron hace más de 25 años.

“Los veos muy chistosos, bastante chistosos. Uno porque se deja manipular porque le gusta tener el control, que se junten y hagan sus cosas, eso no tiene nada que ver conmigo, no es un plan que a mí se me ocurrió. Por qué el otro señor, habiendo tantos empresarios con bastante trayectoria (...) son iguales, se juntan porque son iguales“, declaró en entrevista para Telediario.

‘La Güerita Consentida’ aseguró que sus exparejas son iguales en medio del conflicto legal que enfrenta en contra de Cruz Martínez por presunta violencia familiar, lo que desató dudas sobre si habría sufrido algo similar con Arturo Carmona.

Los famosos se casaron en 1997 y se divorciaron en 2001. (Credito: Jésus Avilés de Infobae México)

Fue bajo ese contexto que en redes sociales se viralizó un antiguo video, donde Blanca Martínez ‘La Chicuela’ lee una supuesta carta que Alicia Villarreal le había mandado respecto a un presunto episodio de violencia que vivió con su entonces esposo, Arturo Carmona.

“Querida Blanca, estoy deshecha. No sabes la noche que pasé hoy, fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado, pero se veía mal y además furioso insistiendo en que yo tenía alguien en mi casa (...) Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, me decía cosas horribles y me cacheteó, me azotó contra la pared; sentí tanto miedo pero aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita (Melenie Carmona)”, leyó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Según la supuesta carta, una patrulla llegó al hogar de los famosos y el actor desmintió las acusaciones en su contra. Posteriormente, se habría disculpado con la cantante.

El video se viralizó en redes y llegó a Arturo Carmona, quien desmintió todo a través de sus redes sociales.

Melenie Carmona defiende a su papá Arturo Carmona

Tras el escándalo que se desató, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal recurrió a sus redes sociales para defender a su papá.

(IG: vengalaalegria)

“Consejo del día: no se metan en chismes ajenos ni quieran buscar protagonismo en un lugar en donde nadie los ha mencionado ni nadie los conoce porque se ven super hambreados, sorry. Imagínate querer lucrar con los problemas de una familia y el sufrimiento de una familia nada más para salir porque ni en tu rancho te conocen, cada quien”, añadió.