Ángela Aguilar aseguró que no hay representación femenina en la música mexicana: “Siempre fui la única mujer en el estudio”

La cantante señaló que busca empoderar a las mujeres a través de su nuevo disco. (@angela_aguilar_ / @laondafest)

Ángela Aguilar destacó la importancia de la representación femenina en la industria musical al hablar sobre su más reciente producción discográfica. La artista explicó que, por primera vez, trabajó con un equipo conformado por varias mujeres profesionales.

En una entrevista para Apple Music, la hija de Pepe Aguilar reflexionó sobre su experiencia previa, donde señaló la escasa presencia de mujeres.

Según explicó, en las producciones anteriores realizadas junto a su padre y su hermano, la mayoría de los equipos estaban integrados por hombres. “Yo siempre fui la única mujer en el estudio, en todas las sesiones de composición, en general en las producciones de mi papá, de mi hermano. Creo que habían una o dos coristas y yo... y mi mamá”, comentó.

De igual manera Aguilar subrayó la necesidad de abrir más espacios para las mujeres en la industria. “La realidad es que no hay suficiente representación femenina en la música mexicana. Sea enfrente de la cámara o detrás de la cámara faltan muchas más posiciones para mujeres”, afirmó.

Ángela Aguilar destacó que es la primera vez que produce un álbum ella sola. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Por lo que Ángela decidió utilizar su plataforma para brindar oportunidades a mujeres talentosas. “Si yo tengo esta plataforma y tengo la posibilidad, pues me encantaría darle la oportunidad a las mujeres que lo merecen porque al final del día no se trata de género, se trata de talento”, explicó.

En otra entrevista para TV Azteca, Ángela compartió detalles sobre su álbum titulado Nadie se va como llegó. Pues durante la conversación con el periodista Jesús Cisneros, la cantante destacó que este álbum no solo representa un avance artístico, sino también un esfuerzo por promover la inclusión y el empoderamiento femenino dentro de la industria musical.

No obstante sus declaraciones fueron criticadas por internautas pues señalan que pudo haber enviado una presunta indirecta hacia Cazzu. Ya que la menor de la dinastía Aguilar aseguró que ella no manda mensajes con sus canciones.

(YouTube: ' Nadie Se Va Como Llegó' / Captura de pantalla)

“Yo no formo parte de ese juego, para mí, la música es mi lenguaje más no es un mensaje que yo quiero dar. Yo lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiero tirar a alguien y menos a una mujer. Jamás lo haría y jamás lo voy a hacer", declaró.

“Me he dado cuenta que a los hombres no les hacen eso (ataques) quizás hay una rivalidad más no es un ataque. Y yo siento que en las mujeres es completamente un ataque. Es un como un... tú... contra ti porque tú cantas esto y tú dices esto... y tú ganaste esto...”.