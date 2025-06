PAN critica ‘inacción’ del gobierno mexicano ante redadas migratorias en EEUU

Qué vehículos descansan el Hoy No Circula de este martes en CDMX y Edomex Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México este martes

Joy Huerta no gana el Tony, pero brilla en Broadway La vocalista del grupo Jesse y Joy trabajó como compositora de la música y letra de la obra de teatro Real Women Have Curves: The Musical con lo cual hizo historia al ser la primera mexicana nominada