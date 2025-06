Florinda Meza rompe el silencio en medio del estreno de la serie biográfica de Chespirito

Florinda Meza y Margarita Ruiz en la serie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo'. (Televisa / Max)

Con el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, la vida personal de Roberto Gómez Bolaños vuelve a ser el centro de atención, generando diversas reacciones entre los seguidores del icónico comediante y quienes fueron parte de su círculo cercano.

Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños y ampliamente conocida por su papel como Doña Florinda, ha sido una de las figuras clave en esta conversación, pues expresó previamente su descontento con el proyecto al revelar que no fue consultada para su realización.

Por tanto, su opinión es una de las más esperadas por el público y todos los interesados. Especialmente porque no sólo sería un desacuerdo mayúsculo podría desembocar en conflictos legales, disputas o dimes y diretes entre los herederos del comediante.

A través de sus redes sociales, Meza reapareció unas horas antes de la emisión del primer episodio, compartiendo un mensaje dirigido a sus seguidores junto con una fotografía.

“Hemos estado siempre juntos, en las risas y la diversión, pero también en las emociones, el melodrama y la inspiración. Su cariño es mi mayor alegría”, escribió. Ante la consulta de un seguidor sobre su postura hacia la serie, respondió de manera breve pero clara: “Cuando vea la serie podré opinar”.

¿Por qué podría haber conflictos?

Paulina Dávila será Florinda Meza en 'Sin querer queriendo' - crédito Instagram

Desde el anuncio inicial del proyecto, Florinda Meza ha manifestado opiniones reservadas, expresando su inquietud principalmente por el tratamiento que se le daría tanto a la memoria de Gómez Bolaños como a su propia imagen.

En una entrevista reciente con medios dedicados al espectáculo, como Ventaneando, Meza calificó la serie con cautela: “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”.

Sobre la interpretación del actor Pablo Cruz como Chespirito, comentó que le parecía demasiado alto para encarnar fielmente la figura de Gómez Bolaños, aunque insistió en esperar a ver el resultado completo antes de emitir más comentarios.

Florinda Meza explicó que cuenta con el 50% de la obra de Chespirito (Foto: Instagram)

Uno de los principales focos de atención en torno al estreno ha sido la decisión de los creadores de Chespirito: Sin querer queriendo de cambiar el nombre del personaje inspirado en Florinda Meza por “Margarita Ruiz”, interpretado por Bárbara López.

Esta medida busca cumplir con la solicitud de la actriz de que no se utilice su nombre ni su historia personal sin su autorización. “No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, nunca hubiera querido, ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, explicó Meza en declaraciones previas a TV Notas.

Captura de pantalla del trailer de 'Chespirito: Sin querer queriendo'. (Max)

Aunque este ajuste pretende evitar fricciones legales, hay quienes especulan que el desarrollo narrativo del personaje podría provocar una respuesta de la actriz. En uno de los adelantos de la bioserie se muestra una tensión romántica entre Margarita Ruiz y el personaje de Chespirito, lo que sugiere una trama que podría tocar temas sensibles para Meza, dada la polémica alrededor de su relación con Gómez Bolaños.

Por ahora, Florinda Meza ha optado por la discreción y se reserva cualquier juicio hasta después de haber visto la serie. No obstante, la expectación por su posible futura reacción se mantiene.