Supuesto miembro del Cártel del Golfo extorsiona al cantante Beto Quintanilla Jr. y lo amenaza de muerte

El cantante Beto Quintanilla Jr. recibió una amenaza telefónica en la que un presunto miembro del Cártel del Golfo le exigió dinero para permitirle seguir trabajando. (Facebook: Beto Quintanilla Jr.)

Beto Quintanilla Jr., hijo del reconocido intérprete de corridos Beto Quintanilla, denunció públicamente haber recibido una amenaza de muerte y una extorsión telefónica por parte de un presunto integrante del Cártel del Golfo, quien le exigió un pago económico a cambio de permitirle seguir presentándose en escenarios.

La advertencia ocurrió días después del asesinato de cuatro integrantes del Grupo Fugitivo y su representante, crimen por el que autoridades federales han detenido hasta el momento a una docena de personas en Tamaulipas, mismos que, según la Fiscalía, tendrían nexos con Los Metros, una facción del Cártel del Golfo.

Así fue la amenaza

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, se mostró un fragmento de la llamada telefónica que recibió el cantante, misma que también compartió en su página de Facebook. En ella, un hombre se identifica como un integrante del Cártel del Golfo, quien le exige dinero a cambio de no hacerle daño.

Beto Quintanilla Jr. fue víctima de un intento de extorsión. (Facebook: Beto Quintanilla Jr.)

Extorsionador: A ti no nada más es a la única persona que le vengo haciendo este comunicado, que el gobierno me está pidiendo que lo haga, como tanto el alcalde, porque ellos ya no quieren esta ola de violencia, esta chingadera que apenas se suscitó con esta agrupación de Fugitivo. Imagínate todo el **** que nos hicieron a nosotros. Cártel del Golfo, ¿sí me entiende señor Beto? Esa es la organización que yo vengo representando. Pero lo que yo quiero es que tú cuando te subas a un escenario te subas tranquilamente, sin ningún pedo. Acá esta situación no llega al punto que se salga de control. Tienes un rato con tu proyecto y nadie te había molestado anteriormente".

Beto Quintanilla Jr.: ¿Y qué es lo que quiere usted?

Extorsionador: Una economía.

Beto Quintanilla Jr.: ¿Economía de qué?

Extorsionador: De dinero. Si quiere seguir trabajando, de nada sirve que se ponga en el plan que se ponga, porque te lo juro que yo cuelgo la llamada y se atienen a lo que se les viene encima.

El artista explicó en entrevista que su número telefónico está disponible públicamente en su página para contrataciones, y que fue a través de ese canal que recibió la llamada intimidatoria.

Según relató, el hecho ocurrió a inicios de semana, y desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones: “Uno no se espera este tipo de amenazas. Gracias a Dios no pasó a más, pero sí me preocupó”, comentó durante la conversación.

Pese a la gravedad del mensaje, Quintanilla Jr. dijo no ha presentado una denuncia formal, argumentando falta de tiempo debido a su agenda de presentaciones y compromisos.

“Iba a acudir, pero como digo, tenemos nuestros deberes. La agenda está un poquito ocupadita… entrevistas, proyectos… a lo mejor puedo llegar a acudir, puede ser la otra semana”, explicó.

Beto Quintanilla Jr. dijo que no ha levantado la denuncia. (Facebook: Beto Quintanilla Jr.)

El hecho narrado por Quintanilla Jr. podría encuadrarse en la figura penal de extorsión, conforme al Código Penal Federal, que tipifica este delito cuando una persona, mediante amenazas, exige dinero u otros beneficios, incluso si no se concreta el pago. Dado que la llamada fue reproducida públicamente en medios, las autoridades estarían facultadas para iniciar una investigación de oficio, aunque hasta el momento no se ha informado si se ha procedido en ese sentido.

Aunque el interlocutor telefónico aseguró pertenecer al Cártel del Golfo, el propio Quintanilla Jr. sugirió que podría tratarse de una extorsión telefónica común, operada desde un penal.

“Esto puede ser gente de dentro, encarcelada… no necesariamente están con los cárteles, o tal vez sí”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que se trate de un engaño o suplantación.

¿Quién es Beto Quintanilla Jr.?

Beto Quintanilla Jr. es un cantante de música regional mexicana, hijo del fallecido Beto Quintanilla, conocido como El Mero León del Corrido.

Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente en circuitos independientes, relanzó su trayectoria en agosto de 2024 al firmar con un nuevo sello.

Desde entonces ha publicado producciones en vivo como En Vivo Vol. 1 y Vol. 2: Corridos y Huapangos Bélicos, disponibles en plataformas digitales como Spotify, donde suma más de 4 mil oyentes mensuales.

Su repertorio incluye canciones como “El Sapo”, “4 Camionetas”, “Las Águilas Andan Solas” y una versión en vivo de “Le Compré la Muerte a Mi Hijo”, popularizada originalmente por su padre.

En entrevista con Azucena Uresti, explicó que, a diferencia del enfoque explícito de algunos narcocorridos, su propuesta se basa en corridos con mensaje y relatos narrativos de corte social o trágico.

El antecedente: la tragedia del Grupo Fugitivo

Familiares de integrantes de Grupo Fugitivo los siguen buscando. (Facebook: Clara M Lizcano)

El caso de Grupo Fugitivo marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad de los músicos de la región. El 25 de mayo, cuatro de sus integrantes y el representante desaparecieron tras acudir a una presentación privada en Reynosa, Tamaulipas.

Días después, las autoridades informaron el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un terreno ubicado al oriente de la ciudad.

Aunque la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que existían elementos para presumir que se trataba de los músicos desaparecidos, las familias de las víctimas negaron haber recibido resultados de ADN y cuestionaron la validez de las pruebas presentadas.

Afirmaron que no fueron notificadas oficialmente antes del anuncio público de los decesos, que sólo se hallaron restos, no cinco cuerpos. Ante estos hechos, han pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) sea quien atraiga la investigación.

El caso de Grupo Fugitivo y Beto Quintanilla Jr. se suma a una larga lista de músicos agredidos o intimidados en México. Agrupaciones como Kombo Kolombia, cuyos 17 integrantes fueron asesinados en 2013 en Nuevo León, o bandas atacadas en estados como Michoacán y Zacatecas, evidencian los riesgos de presentarse en territorios dominados por el crimen organizado.