La Barbie de Tepito vuelve con nueva chelería tras el cierre de Dolls Drinks; esto sabemos

El ascenso 'Dolls Drinks' y 'Barbie Shezit' (@barbie_shezit_oficial_41)

Amairany Shezit, mejor conocida como La Barbie de Tepito, está de regreso en el mundo de las chelerías.

A casi dos años del cierre definitivo de Dolls Drinks, la influencer anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto junto a su pareja: Barbie y Ken Drinks, una propuesta fresca con bebidas preparadas, entregas a domicilio y un punto de venta en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con Dolls Drinks y por qué cerró?

El cierre de Dolls Drinks en 2023 marcó el fin de una era para los jóvenes de la CDMX que acudían al concurrido lugar.

La famosa chelería, ubicada en Tepito, se volvió viral en redes por sus llamativas “licuachelas” servidas en vasos de licuadora de colores, así como por su ambiente con música en vivo y visitas de celebridades como Bellakath, Santa Fe Klan, Gomita, Paola Rojas y hasta Christian Nodal.

Algunos famosos han ido a Tepito por su licuachela. Imagen: Instagram.

Sin embargo, la tragedia golpeó de lleno a la familia detrás del negocio cuando, el 31 de mayo de 2023, Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza —tíos de Shezit y dueños originales del lugar— fueron asesinados a tiros en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este hecho estremeció a sus seguidores y marcó el inicio del cierre definitivo del establecimiento.

En una entrevista con Rodrigo Fragoso y Vero Gallardo en El Chisme TV, La Barbie rompió en llanto y explicó su decisión.

“Yo no quisiera continuar con este proyecto sin mis tíos y porque yo quiero seguir mi vida, no quiero que en algún momento pase otra cosa y me cuido mucho siempre… a donde salgo llego con seguridad porque me gusta estar protegida, no me gusta estar sola”, compartió.

El cierre fue confirmado a través de un comunicado oficial en redes sociales el 3 de junio de 2023. En ese mensaje, la familia desmintió versiones sobre supuestos vínculos criminales y dejó claro que Dolls Drinks no volvería a abrir bajo ningún concepto.

Amairany Shezit, conocida por ser una de las emprendedoras del negocio más famoso del barrio de Tepito: las licuachelas “Dolls Drinks”. Foto: IG/barbie_shezit_oficial_41

Así es Barbie y Ken Drinks, el nuevo proyecto de La Barbie de Tepito

Ahora, con una visión distinta pero el mismo entusiasmo, Shezit y su pareja apuestan por una nueva etapa con Barbie y Ken Drinks. A diferencia del pasado, aseguraron que ahora trabajan desde cero.

En entrevista para El Chisme TV, Shezit habló abiertamente de este renacer personal y comercial:“Lo hice con mi pareja, se llama Barbie y Ken Drinks. Son unas nuevas bebidas, es nuestro nuevo proyecto y la verdad las bebidas están muy ricas. Apenas vamos empezando”, declaró.

Asimismo, al ser cuestionada respecto a si ya había superado sus miedos respecto a volver a tener un emprendimiento de este giro, la influencer detalló:

“Es algo nuevo, Dolls Drinks fue parte del pasado, aprendí mucho de ahí, este es un nuevo proyecto, nuevas bebidas que están hechas por nosotros. Mi novio y yo seremos la imagen de este nuevo proyecto”.

La joven pareja busca posicionar sus bebidas con una identidad propia, cuidando tanto el producto como la imagen:

“Es que esto es desde cero, como vamos empezando sin fama, este proyecto es de los dos, queremos que se levante, dios está con nosotros”, compartió.

Además, tienen en mente estrategias de difusión con el apoyo de influencers.

“Vamos a invitar a famosos, ya estamos dándole publicidad”, adelantó.

¿Dónde están vendiendo? Horarios, ubicación y lo que sabemos

Por ahora, Barbie y Ken Drinks funciona con un modelo híbrido: entregas a domicilio y punto de venta para llevar.

“Ahorita estamos a domicilio, repartiendo en toda la Ciudad de México. Y en Lecumberri 66 para llevar (en el Centro Histórico)”, detalló Shezit.

La nueva chelería abre de viernes a domingo, aunque no se descarta que puedan ampliar su horario conforme crezca la demanda.