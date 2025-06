Guns N’ Roses regresa a México: fecha, sede, preventa y todos los detalles sobre su esperado concierto

Guns N’ Roses se presentará este 2025 en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

¡Buenas noticias! Los fanáticos del rock y de la música legendaria podrán tirar la casa por la ventana porque una de las bandas más icónicas del hard rock está de regreso. Guns N’ Roses acaba de anunciar su gira de conciertos por Latinoamérica y, por supuesto, México está incluído en el paquete.

La nueva gira internacional de la banda liderada está a punto de comenzar. Dentro de este recorrido, el grupo liderado por Axl Rose visitará México, el próximo 8 de noviembre para presentarse en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Después de su última visita al país en 2022, cuando llenaron estadios en distintos puntos de la República Mexicana, la banda regresa con su formación integrada por Axl Rose, Slash en la guitarra y Duff McKagan en el bajo, quienes han girado juntos de manera constante desde la reunión parcial de la alineación clásica en 2016.

En aquella ocasión su concierto en la Ciudad de México tuvo una duración de casi tres horas y mantuvo a sus fans encendidos con todos sus éxitos.

En esta nueva etapa de su gira, Guns N’ Roses recorrerá varias ciudades de América Latina, llevando su repertorio que abarca desde los éxitos de álbumes históricos como Appetite for Destruction (1987) y Use Your Illusion I & II (1991), hasta temas más recientes.

Aunque la banda no ha lanzado un álbum completamente nuevo desde Chinese Democracy (2008), sí ha presentado material inédito como las canciones “Absurd” y “Hard Skool,” publicadas en 2021.

El anuncio del concierto en México llega tras meses de especulación por parte de los seguidores de la banda en la región. Era de esperarse que a su regreso la banda eligiera tocar en uno de los recintos más icónicos de la capital, como lo es el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.

A pesar de que para la segunda mitad de este año habrá una gran variedad de conciertos, la visita de Guns N’ Roses se coloca de inmediato como uno de los espectáculos más esperados y de gran demanda para los amantes del rock internacional.

Además del concierto en México, la banda tiene confirmadas presentaciones en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, ampliando el alcance de su gira por el continente. Estas actuaciones forman parte de su serie continua de giras desde su regreso a los escenarios en 2016, con la que han recorrido diversas partes del mundo.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

De nueva cuenta Ocesa sorprende al anunciar que la preventa de boletos correrá a cargo de HSBC. Los tarjetahabientes de dicha institución bancaria podrán comprar sus entradas con anticipación en los siguientes días y horarios:

Lunes 9 de junio – Venta a Fans Nightrain | 2:00 PM*

Martes 10 de junio – Gran Venta HSBC (Tarjetas de crédito) | 2:00 PM

Miércoles 11 de junio – Gran Venta HSBC (Crédito y débito) | 2:00 PM

Jueves 12 de junio – Venta General (Todos los bancos) | 2:00 PM

Todavía no hay información disponible sobre los precios de los boletos.

Cartel oficial. (Ocesa)