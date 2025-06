México rechaza que EEUU haya desestimado la demanda contra fabricantes de armas

(Crédito: Cuartoscuro)

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su rechazo a la medida tomada por la Suprema Corte de Estados Unidos (EEUU) para desestimar la demanda civil en contra de algunos fabricantes de armas del país vecino.

Este jueves, la jueza Elena Kagan dio a conocer las razones por las cuales se desestimó la demanda que México presentó en agosto de 2021 ante la Corte Federal de Distrito de Boston, en Massachusetts.

Uno de los argumentos fue que México no presentó datos contundentes que comprueben que los fabricantes de armas estadounidenses hayan contribuido al tráfico ilícito de sus productos.

De esa manera, se sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes de armas demandados, entre los que se encuentra Smith & Wesson.

Por esa razón, la SRE se pronunció en contra de la resolución de la Suprema Corte. Indicó que los fabricantes demandados tienen cierto grado de responsabilidad en el flujo de armas hacia México, pues con ello se fortalece a los grupos delictivos generadores de violencia.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles“, se lee en el comunicado difundido.

La cancillería mexicana explicó que el argumento central para desestimar la demanda fue que no se probó de ninguna manera que las empresas “ayudaran” y “facilitaran” al tráfico ilícito de armas, términos que en inglés se conocen como aiding y abetting.

"Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause)“, apuntó la SRE. Asimismo, aseguró que México ha presentado ”argumentos sólidos" que demuestran el daño ocasionado por los fabricantes de armas de EEUU.

Se explicó que la decisión de la Suprema Corte no afecta a la otra demanda que el Gobierno de México presentó en octubre de 2022 ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona.

Esta segunda demanda, a diferencia de la presentada en Boston, incluye a cinco tiendas en particular: Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC (conocida como The Hub Target Sports); Ammo A-Z, LCC, y Sprague’s Sports, Inc.

Información en desarrollo...