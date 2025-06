Exponen a Ángela Aguilar por concierto vacío en EEUU: “La gente ni la pelaba”

La cantante se presentó en EEUU. Créditos: Reuters - TikTok/ohmygaly18

Ángela Aguilar participó recientemente en el festival Onda Fest en Estados Unidos, un evento que reunió a diversos exponentes del género regional mexicano.

Sin embargo, su presentación generó controversia en redes sociales debido a la aparente baja asistencia de público durante su actuación. Según los videos compartidos en plataformas digitales, se observa un reducido número de personas frente al escenario mientras la joven artista interpretaba sus canciones.

De acuerdo con los comentarios difundidos en redes sociales, la respuesta del público al espectáculo de Ángela Aguilar contrastó notablemente con el éxito de otros artistas del mismo género.

Algunos usuarios compararon su presentación con la de Cazzu, ex pareja de Christian Nodal, quien recientemente logró un lleno total en el Auditorio Nacional de México. Este contraste avivó las críticas hacia la cantante, destacando la diferencia en la convocatoria de ambas artistas.

Internautas se burlaron del show de la cantante |crédito: TikTok/ohmygaly18

Las reacciones en redes sociales incluyeron comentarios sarcásticos y críticas hacia la joven intérprete. Entre las opiniones expresadas, algunos usuarios señalaron:

“Junté más gente yo cuando me atropellaron”, “junta más gente el señor de los elotes” y “la gente que está allí ni la pelan, seguro no iban a verla a ella”. Otros comentarios hicieron referencia al hecho de que el evento no era un concierto exclusivo de Ángela Aguilar, sino que incluía a varios artistas, lo que, según algunos, podría haber influido en la asistencia.

La participación de Ángela Aguilar en el Onda Fest ha generado un debate sobre su popularidad actual en el mercado estadounidense y su capacidad para atraer audiencias en eventos de gran escala. Aunque la cantante es reconocida como una de las figuras jóvenes más destacadas del regional mexicano, las imágenes de su presentación han puesto en duda su alcance en ciertos escenarios internacionales.

Las canciones más famosas de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

Ángela Aguilar, reconocida como una de las exponentes más jóvenes y talentosas de la música mexicana, ha conquistado al público con su voz y estilo que rinde homenaje a las raíces tradicionales. Aquí algunas de sus canciones más destacadas:

“La Llorona”: Esta interpretación se volvió emblemática para Ángela, mostrando su capacidad para transmitir emociones profundas. Es una de las canciones más significativas de la música mexicana. “Dime Cómo Quieres” (ft. Christian Nodal): Un dueto que fusiona el talento de ambos artistas. La canción, con un toque romántico y desenfadado, se convirtió en un éxito en plataformas digitales. “Tu Sangre en Mi Cuerpo”: Un tema dedicado a su padre, Pepe Aguilar, con el cual resalta la conexión familiar y su herencia musical. “En Realidad”: Una de sus canciones más populares que mezcla lo tradicional con un estilo juvenil. Fue bien recibida por sus seguidores. “Ahí Donde Me Ven”Este tema refleja su esencia como intérprete, con una letra que habla de amor y desamor, característico de la música regional mexicana.

Ángela Aguilar se ha establecido como una de las voces más influyentes de su generación.