Corona Capital 2025: ¿Cuándo inician las preventas y cuánto cuestan los abonos?

Corona Capital 2025. (Ocesa)

El Corona Capital 2025 promete ser una fiesta musical inolvidable. La cita está marcada para el 14, 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México, y si eres amante de la música en vivo, es momento de empezar a prepararte porque el lineup es de otro nivel: Foo Fighters, Linkin Park, Deftones, Vampire Weekend y Alabama Shakes encabezan un cartel que tiene de todo para todos.

El festival arrancará con toda la potencia el viernes 14 de noviembre, liderado por Foo Fighters, quienes harán vibrar al público con sus himnos de rock. Pero ellos no estarán solos: compartirá escenario con gigantes como Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand y Garbage. La nostalgia tampoco se queda fuera con el regreso de 4 Non Blondes, mientras que actos como Kaiser Chiefs, Lucy Dacus y Tamino completan un día lleno de guitarras, energía y frescura musical.

El sábado 15 de noviembre cambia de tono, poniendo en el centro a Vampire Weekend, reconocidos por su sonido único. Junto a ellos, Aurora y Alabama Shakes prometen dejarnos boquiabiertos, y para elevar la emoción llegarán nombres como Damiano David (sí, el frontman de Måneskin), Grizzly Bear, Mogwai, Marina y una larga lista que hará difícil decidir en qué escenario estar.

La despedida del festival será a lo grande el domingo 16 de noviembre, con Linkin Park como headliner principal. Además, estarán Deftones, Weezer y James, quienes asegurarán un cierre de lujo. Pero eso no es todo: también podremos ver las presentaciones de Of Monsters and Men, AFI, TV on the Radio, Men I Trust y PinkPantheress. Solo faltarán pañuelos para despedirse al ritmo de esta jornada épica.

¿Cuándo serán y cómo funcionan las preventas del Corona Capital 2025?

Cartel del Corona Capital 2025. (Cortesía: Ocesa)

La magia del Corona Capital no solo está en sus grandes nombres, sino en esa mezcla de artistas emergentes y consagrados que logran conectar generaciones y géneros musicales. Además, la experiencia va mucho más allá de la música: comida, actividades, un ambiente único y, por supuesto, todo el caos esencial para vivir un festival como debe ser.

Desde luego asegurar el lugar es un acto imperativo para cualquier melómano y sobre todo si es al precio más accesible. Por ello Banamex lanzará varias preventas distintas de boletos, de acuerdo al tipo de tarjeta que tengan su clientes leales. Las fechas y horarios para comprar boletos son los siguientes:

Miércoles 4 de junio - Preventa Beyond Banamex - 9 AM

Jueves 5 de junio - Preventa Priority de Banamex - 9 AM

Viernes 6 de junio - Preventa Exclusiva Banamex - 2 PM

Sábado 7 de junio - Venta General - 2 PM

Para poder ingresar en las dos primeras, deberás contar con una tarjeta Banamex que sea de categoría “Beyond” y “Prestige”. Los clientes que tienen dichos plásticos, recibirán a su correo electrónico un código personalizado, con el cual podrán ingresar a la venta de boletos en Ticketmaster.

En cambio, para la “Preventa Exclusiva Banamex” programada para el viernes, pueden comprar los clientes del banco que cuenten con cualquier tipo de tarjeta de dicha institución bancaria, incluso de débito.

¿Cuánto cuestan los abonos para el Corona Capital 2025?

Todo está listo para disfrutar el Corona Capital Guadalajara 2023. (Archivo)

Por supuesto mientras más rápido compres los boletos, el precio será menor ya que los costos van evolucionando por fases. En este momento Ocesa y Ticketmaster ya liberaron los costos de los distintos tipos de abonos en su Fase 1.

FASE 1

Abono General: $5 mil 477.80 pesos mexicanos

Abono Comfort Pass: $8 mil 96.70 pesos mexicanos

Abono Citibanamex VIP: $10 mil 711.60 pesos mexicanos

Además, el Corona Capital pondrá a la venta el ABONO CLUB que tendrá una fase única con un precio que no aumentará durante la venta de boletos.

ABONO CLUB (Fase única): $27 mil 450 pesos mexicanos