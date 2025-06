“00:00 (Zero O’Clock)”: el himno de BTS que conquista a ARMY en su esperado regreso

Las declaraciones del cantante emocionaron al ARMY en México

El regreso de BTS no solo emociona a millones de fans en todo el mundo, también ya se refleja en plataformas como iTunes “00:00 (Zero O’Clock)” se ha convertido en la canción más escuchada en este momento en México y otros países, marcando el inicio de una nueva era para el grupo surcoreano. Este tema, elegido como himno del FESTA 2025, captura a la perfección el espíritu de renacer que acompaña a los siete integrantes tras su regreso del servicio militar.

La elección de “00:00 (Zero O’Clock)” no fue casual. Representa el instante en el que todo se reinicia: una metáfora poderosa del regreso de BTS como grupo completo, más maduros y renovados.

La canción habla de la esperanza que renace después de un día difícil, un mensaje que conecta profundamente con ARMY y con una audiencia global que ha seguido de cerca la evolución individual de cada miembro durante su pausa. En palabras de J-Hope, esta nueva etapa despierta curiosidad y emoción, al ver cómo se integran nuevamente sus identidades artísticas formadas en solitario.

El FESTA 2025 no solo celebra los 12 años desde el debut de BTS, también marca un punto de inflexión en su historia. Jin fue el encargado de anunciar con entusiasmo el inicio del festival, interpretando a un conductor ficticio en “BTS NEWS”, mientras que J-Hope participó con múltiples personajes que encantaron al público.

Esta narrativa creativa y emotiva dio el arranque perfecto a lo que promete ser uno de los meses más importantes en la carrera del grupo, y el éxito rotundo de “00:00 (Zero O’Clock)” confirma que BTS sigue siendo una fuerza imparable en la música global.

Las 10 canciones de K-pop más escuchadas ahora mismo

1. 00:00 (Zero O’Clock) Artista: BTS

2. Don’t Say You Love Me Artista: Jin

3. Starlight Artista: 찬희

4. Lie Artista: BTS

5. THUNDER Artista: SEVENTEEN

6. IDOL Artista: BTS

7. Spring Day Artista: BTS

8. Trivia 轉 : Seesaw Artista: BTS

9. i wonder.. Artista: j-hope & Jung Kook

10.I Like It Artista: Stray Kids

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como Youtube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen.

Cómo nace el K-pop

El grupo femenino surcoreano AESPA durante una presentación en el Central Park como parte del festival del programa Good Morning America en Nueva York el 8 de julio de 2022. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El K-pop moderno (del inglés “Korean pop”) tiene sus orígenes en los años noventa con el debut del popular grupo Seo Taiji and Boys en 1992, conocidos por incorporar en sus canciones estilos de la música occidental como el rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno.

Este trío, conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno, hizo su debut en un programa de talentos de la cadena MBC con la canción Nan Arayo, dejando sorprendido al jurado, que les otorgó las calificaciones más bajas. Sin embargo, el éxito que se afianzó este single en radio y televisión fue rotundo, lo que dio paso al lanzamiento de más canciones de ese estilo y más artistas que apostaron por ello.

Fue hasta 1995 cuando el productor Lee Soo Man fundó una de las empresas que hasta la fecha siguen siendo un “peso pesado” en la industria musical, S.M.Entertainment; mientras que el ex integrante de Seo Taiji & Boys, Yang Hyun Suk, creó YG Entertainment (1996); seguida de JYP Entertainment (1997), establecida por el cantante Park Jin Young.

Estas tres empresas fueron conocidas por mucho tiempo las “Big 3” ‒hasta el éxito que logró BTS de la mano de BigHit Entertainment (hoy conocida como Hybe Labels)‒ y estuvieron dedicadas a formar a las primeras generaciones de los idols, con el fin de satisfacer la demanda del público coreano de querer ver artistas más jóvenes.

En este camino, fue el grupo H.O.T uno de los primeros en debutar en la industria, seguido de otros que conformaron la conocida “primera generación del K-pop” como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

Al inicio del nuevo milenio, algunos de los grupos de idols que habían debutado estuvieron inactivos mientras que otros como Baby Vox triunfaban en diversas regiones de Asia, ejemplo de ello su canción Coincidence que fue promovida en la Copa Mundial de Fútbol de 2003 y que se colocó en la primera posición en las listas de música china.

A la par otros idols que se lanzaron como solistas también marcaron un hito: BoA, la primera cantante coreana en liderar la lista Oricon en Japón, un equivalente a la lista Billboard pero asiática y en la que pocas veces artistas de otros países logran entrar y Rain, un actor y cantante que dio un concierto para 40 mil personas en Pekín.