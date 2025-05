El INAH explica por qué no se considera repatriar los restos de Porfirio Díaz: “Que descanse en paz”

El director del INAH explicó por que no se busca repatriar los restos de Porfirio Díaz. | Jovani Pérez

Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue cuestionado sobre si se consideraría repatriar los restos del expresidente Porfirio Díaz, como parte de las acciones que realiza el organismo para recuperar bienes culturales y piezas arqueológicas mexicanas que están en otros países.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal opinó que el gobierno mexicano no debería de recuperar los restos u objetos que representen al autoritarismo o la dictadura.

Esto último, haciendo alusión a que el exmandatario ha sido considerado dictador por haber gobernado por más de 30 años el país y las políticas que implementó.

“Yo cuando era muchacho había una canción que decía que ya no estaban en Francia los restos de don Porfirio, para criticar las actitudes y políticas antipopulares de los gobiernos del PRI y después del PAN, yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, destacó que al menos hasta el momento, la repatriación de los restos no es un tema relevante para el gobierno federal ni una exigencia de la población, aunque algunos sectores argumenten que por ser mexicano debería estar en el país.

El director del INAH recordó que Porfirio Díaz fue quien decidió vivir en Francia al terminar su mandato y permaneció ahí hasta el día de su muerte, por lo que considera que sería mejor dejarlo descansar en paz.

“Y la otra cuestión yo ceo que no es algo que le importe al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando, algunos sectores pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que ahí están bien, don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz, que descanse en paz y sobre todo que no regrese el porfirismo, por que desgraciadamente regresó el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que tanto daño nos causó”, concluyó.

¿Quién fue Porfirio Díaz?

Porfirio Díaz fue un político y militar mexicano que gobernó el país durante más de 30 años en un periodo conocido como el “Porfiriato” (1876-1911). Nacido en Oaxaca en 1830, participó en conflictos clave como la Guerra de Reforma y la intervención francesa, destacándose en la lucha contra el Imperio de Maximiliano.

Como presidente, impulsó la modernización del país mediante el desarrollo industrial, ferroviario y la atracción de inversión extranjera, pero su régimen se caracterizó por la concentración del poder, la reelección continua, la represión de opositores y la marcada desigualdad social.

Su gobierno terminó tras el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 y Díaz murió en el exilio en París en 1915.