Así fue la primera vez que EEUU revocó su visa a Julión Álvarez por supuestos nexos con un socio del CJNG y Cártel de Sinaloa

La primera vez que le revocaron la visa a Julión Álvarez. (Anayeli Tapia/Infobae)

En mayo de 2025, Julión Álvarez canceló un concierto en Texas tras ser notificado de la supuesta revocación de su visa estadounidense. Ocho años atrás, en 2017, el cantante vivió un episodio similar, aunque con consecuencias más severas: fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalado como prestanombres de Raúl Flores Hernández, alias ‘El Tío’, un operador del narcotráfico vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa. Esa fue la primera vez que Washington le cerró las puertas.

La vida de Julio César Álvarez Montelongo, su nombre real, tuvo un impacto inmediato por este hecho. El gobierno estadounidense congeló sus cuentas bancarias, revocó su visa y prohibió a ciudadanos o empresas de ese país hacer negocios con él. Su música fue retirada de plataformas digitales y se cancelaron sus presentaciones en ese territorio.

Un empresario incómodo

"El Tío", vinculado con el CJNG y el CDS (Foto: Archivo)

La sanción del Tesoro apuntó a una supuesta red de lavado de dinero operada por El Tío a través de al menos 30 empresas fachada ubicadas en Guadalajara, Zapopan y otros municipios de Jalisco. Entre ellas, fueron señaladas compañías del ámbito musical como JCAM Editora Musical, Notyban Productions y Ticket Boleto, con las que, según la investigación, Julión Álvarez habría tenido relación.

El cantante reconoció públicamente conocer a Raúl Flores, a quien identificó como “un empresario”, pero negó tener vínculos comerciales o delictivos con él.

En una conferencia de prensa, Álvarez afirmó: “Sí lo conozco, pero no tengo sociedades. No ha habido ningún apoyo. Con él es: ‘¿Qué hubo, compa?’”. También negó que ‘El Tío’ lo hubiera contratado para conciertos y aseguró que la única vez que coincidieron fue en una presentación en Guadalajara.

El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, sostuvo que tanto Álvarez como el futbolista Rafael Márquez actuaban como testaferros del narcotraficante, manejando activos y recursos en su nombre. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) los designó formalmente como parte de la red económica de Flores Hernández.

Sanciones, discriminación y la lenta rehabilitación

Julión Álvarez sufrió las consecuencias por varios años.

A raíz de la designación, Julión Álvarez vivió una etapa de restricciones financieras y pérdida de contratos en México y EEUU. En entrevistas posteriores, relató episodios de discriminación, como haber sido desalojado de establecimientos comerciales, negado para rentar aviones o limitado para abrir cuentas bancarias.

En una conversación con el programa Ventaneando en 2021, Álvarez contó: “A mí ya me tocó vivir la discriminación, así tal cual, de: ‘Por favor, aquí no puede estar, por favor retírese’. Yo de: ‘Que se quede mi señora y yo me voy’. Y fue de: ‘No, por favor, retírese’”. También confesó que esas experiencias afectaron a su familia: “Me preocupa que a mis hijas las rechacen por ser mis hijas. Esa tarea la tengo yo”.

Además, mencionó incidentes durante sus giras, como haber sido impedido de abordar un avión privado: “Era de: ‘No se puede, usted no se puede subir’. Es algo que desgraciadamente afecta todo: desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México, pero para algunos bancos no soy cliente grato”.

En 2022, después de cinco años de investigaciones y sin que se le imputaran cargos penales, su nombre fue retirado de la lista de la OFAC. El cantante publicó un video desde una iglesia en la Ciudad de México para agradecer el apoyo de sus seguidores y celebrar la resolución del caso.

“No tengo la necesidad ni me ha ganado la ambición”, dijo entonces. También enfatizó que sus propiedades en Estados Unidos —tres viviendas, según declaró— habían sido adquiridas legalmente con ingresos provenientes de su carrera musical.

El caso de ‘El Tío’ y su desenlace judicial

La OFAC boletinó a por lo menos 30 empresas ligadas con "El Tío". (OFAC)

Mientras tanto, Raúl Flores Hernández, detenido en Zapopan en julio de 2017, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2021. En marzo de 2023, se declaró culpable ante la Corte del Distrito de Columbia de conspirar para traficar cocaína desde países sudamericanos hacia México y Estados Unidos.

Documentos judiciales lo describen como un intermediario que utilizó sus conexiones empresariales para facilitar operaciones delictivas en colaboración con varios cárteles.

En su declaración, reconoció haber participado en el movimiento de al menos 450 kilogramos de cocaína y haber invertido directamente en operaciones de narcotráfico.

En 2024, Flores Hernández fue condenado a 21 años y 10 meses de prisión. La sentencia puso fin a una larga investigación que involucró a más de 20 personas y varias empresas utilizadas para lavar dinero del narcotráfico. Aunque figuras públicas como Álvarez y Márquez fueron incluidas inicialmente en las pesquisas, ambas fueron absueltas y retiradas de la lista de sancionados.

De regreso a los escenarios… y a la polémica

Tras recuperar su visa en 2023, Julión Álvarez retomó sus actividades artísticas en Estados Unidos. En abril de 2025, ofreció tres conciertos con localidades agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, marcando su regreso triunfal al mercado estadounidense.

No obstante, en mayo de 2025, la historia pareció repetirse: el cantante anunció la cancelación de un concierto en Texas tras ser notificado de una supuesta revocación de su visa de trabajo. En un video publicado en redes sociales, explicó que su equipo ya se encontraba en el lugar del evento, pero que él no pudo cruzar la frontera debido a la medida de las autoridades migratorias.

El cantante Julión Álvarez sobre su visa. (Instagram)

El Departamento de Estado se negó a comentar el caso, argumentando que los registros de visas son confidenciales. La promotora del evento informó que se trabaja en una reprogramación del espectáculo y que las entradas serán válidas para la nueva fecha.

Con casi 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, Álvarez continúa siendo una de las figuras más populares del regional mexicano. Pero su nombre permanece ligado a uno de los escándalos más notorios de la industria musical en los últimos años, en un contexto en que la relación entre entretenimiento y crimen organizado sigue bajo la lupa de las autoridades.