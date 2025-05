Tiktoker mexicana denuncia rechazo en Corea del Sur: “Nadie se quiere sentar a mi lado en el Metro”

Tras un video de discriminación en Seúl, internautas reflexionaron sobre la xenofobia en países asiáticos y cómo afecta a los turistas latinoamericanos. (TikTok / @maria_jflores)

La discriminación y el racismo no conocen fronteras, y pueden aparecer incluso en los países con mayor desarrollo tecnológico. Así lo denunció la tiktoker mexicana Mar Flores, quien se volvió viral tras compartir un incómodo momento que vivió en el metro de Seúl, Corea del Sur.

“Cuando eres extranjero en Corea del Sur y nadie se quiere sentar al lado de ti”, escribió la joven en el video que compartió en su cuenta, donde se le ve sentada sola en un vagón del metro, mientras varias personas permanecen de pie o sentadas en otros asientos, sin ocupar el lugar junto a ella.

La publicación rápidamente generó reacciones y miles de visualizaciones. En el mismo video, la creadora de contenido relata que una joven coreana se le acercó al final del trayecto y le ofreció una disculpa por lo ocurrido. “Al final una chica se sentó y me dijo: ‘Perdón, no todos somos así’”, explicó Mar, quien viajó al país asiático para asistir a la boda de una amiga.

La tiktoker también aclaró que este tipo de situaciones no son habituales en sus visitas. “Llevo 5 años viajando a este país y es la primera vez que me pasa, siempre hay de todo en todos los países, eso no quiere decir que todos sean así. Cuando viajen tengan la mente abierta de que pueden tener buenos y malos momentos como en todo país”, escribió en los comentarios de su publicación, buscando matizar la experiencia sin generalizar sobre la sociedad coreana.

Mar Flores, quien ha viajado durante cinco años a Corea, contó que por primera vez sintió rechazo en el metro; una coreana se disculpó en nombre de los demás. (TikTok / @maria_jflores)

A raíz del video, varios usuarios comenzaron a compartir experiencias similares en países del este asiático, especialmente en Japón y Corea del Sur. “En Japón es igual, le llaman ‘gaijinasiento’, podría estar llenísimo y tú estar sentado con toda la banca libre”, relató un internauta, usando el término “gaijin” que se usa para referirse a los extranjeros en Japón.

Otros usuarios apuntaron a motivos raciales como explicación del rechazo. “Yo opino que es más por tu color de piel”, dijo uno. Otro comentario más crudo fue: “A los coreanos no les gusta el color tierra”. También hubo quienes señalaron que parte del problema es la forma en que algunas personas idealizan a las culturas asiáticas: “La culpa es de nosotros por hacerles creer a los coreanos inalcanzables uish”.

El caso ha encendido nuevamente el debate sobre la xenofobia silenciosa que pueden enfrentar los turistas latinos en algunas regiones del mundo, y sobre cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta para visibilizar estos episodios y generar conversación sobre ellos.

La usuaria Mar Flores grabó el momento en que nadie se quiso sentar a su lado por el hecho de ser extranjera. Crédito: TikTok / @maria_jflores

Hasta ahora, Mar Flores no ha reportado otros incidentes similares en su viaje, pero su publicación ha generado una importante reflexión sobre el racismo cotidiano fuera de América Latina.