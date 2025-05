Fans enfurecen tras salida de Isaías Espinoza “Chef en proceso” en MasterChef Celebrity 2025 y desatan ola de memes

Isaías Espinoza fue eliminado de MasterChef Celebrity - Foto: masterchefmx, X

La salida de Isaías Espinoza de MasterChef Celebrity 2025 fue una sorpresa total que dejó a miles de fans con el estómago revuelto. El influencer, conocido por dedicar su vida a la cocina y por compartir recetas en redes sociales, fue eliminado tras fallar en un reto de garnachas. Y aunque aceptó su derrota con humildad, el público no quedó nada contento.

Su eliminación se convirtió en tendencia en redes sociales. Muchos expresaron su enojo y tristeza con memes, videos y mensajes que dejaron claro que Isaías era uno de los favoritos del programa. Incluso hubo quienes se grabaron llorando al verlo salir de la competencia. La reacción fue tan fuerte que Isaías confesó estar sorprendido y agradecido por todo el cariño que ha recibido.

Así se despidió el influencer de sus compañeros del programa Crédito: X: MasterChefMx

Isaías no es un famoso más en el reality. A diferencia de otros participantes que han dicho abiertamente que no saben cocinar, él lleva años creando contenido gastronómico. Por eso, su salida fue vista por muchos como una injusticia. El hecho de que su platillo no saliera como esperaba terminó costándole el lugar, mientras otros siguen en el programa sin tener mucha idea de cocina, tal como algunos han declarado.

El domingo del episodio, Isaías lo vio en Monterrey junto a sus amigos y familia. Nadie sabía lo que iba a pasar. Al ver que él era el eliminado, todos reaccionaron con asombro. “¿Qué, en serio? ¿Por qué no fue Anabel?”, le preguntaban. Isaías había guardado el secreto para vivir ese momento con ellos y, aunque dolió, también le gustó compartirlo así.

A pesar del enojo de sus fans, Isaías defendió la decisión del jurado. Admitió que su masa no estaba bien preparada y que las reglas eran claras. Por eso, aunque muchos opinan que su salida fue injusta, él cree que fue lo correcto. Desde el principio, los chefs le dijeron que serían más estrictos con él, no porque tuvieran algo personal, sino porque confiaban en su nivel.

Sobre la polémica con Anabel, quien muchos pensaron que debía irse en su lugar, Isaías pidió respeto. Dijo que ella también está dando lo mejor de sí y que no depende de él juzgar su desempeño. Además, explicó que en MasterChef es común que los compañeros se ayuden desde el balcón, y eso ha pasado en varios episodios, tanto con él como con otros.

Otra de las críticas que surgieron fue hacia Dani Valle, pues algunos pensaron que él lo bajó del balcón a propósito. Isaías aclaró que fue él mismo quien decidió volver a cocinar. No fue presionado ni obligado. Se sintió con culpa por un reto anterior y quiso probarse de nuevo. Por eso pidió que no culpen a nadie por su decisión.

Isaías Espinoza fue eliminado de MasterChef Celebrity - Foto: Azteca

A Isaías Espinoza le sorprendió la reacción del público

Lo que más sorprendió a Isaías fue la reacción del público. Además de los mensajes de apoyo, muchos empezaron a compartir fotos y videos donde lo llamaban “símbolo sexual”. Isaías lo tomó con humor y dijo que no se lo esperaba, pero que le alegra ver cómo la gente conecta con él de diferentes formas. “Voy a compartir todo ese contenido que hagan conmigo”, comentó.

También agradeció el cariño de sus seguidores, a quienes llama con cariño “mandilones”. Reconoció que su participación en el programa fue posible gracias al apoyo de su familia, amigos y fans. Ver que la gente lloró con su salida lo dejó muy conmovido y pidió disculpas porque no pensó que causaría tanto revuelo.

Aunque Isaías ya no está en la competencia, dejó una huella profunda en el público. Con su honestidad, pasión por la cocina y carisma, se ganó el corazón de muchos. Y aunque no ganó el trofeo, sí se llevó el cariño de la gente, algo que pocos logran en un programa como este.

Así se anunció el veredicto de este programa de Azteca Crédito: X: MasterChefMx

Memes por la eliminación de Isaías Espinoza “Chef en proceso”

Memes por la eliminación de Isaías Espinoza "Chef en proceso"

