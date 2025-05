Muere Aurora Clavel, primera actriz de telenovelas de Televisa como ‘María Isabel’ y ‘Los Ricos También Lloran’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aurora Clavel, reconocida actriz oaxaqueña con una carrera que abarcó más de cinco décadas, dejó una huella imborrable en el cine, la televisión mexicana y producciones internacionales, luego de que el matutino Hoy anunciara su sensible fallecimiento la mañana de este lunes 19 de mayo.

Su trayectoria incluyó participaciones en telenovelas emblemáticas y películas de Hollywood, consolidándola como una figura destacada en la historia del espectáculo mexicano.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la primera actriz, Aurora Clavel. Q.E.P.D. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores. Descanse en paz”, escribió el matutino de la televisora de San Ángel en sus redes sociales.

Aurora Clavel (Foto: captura)

¿Quién fue Aurora Clavel?

Nacida el 14 de agosto de 1936 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, Aurora Clavel inició su carrera en el cine durante los años 60, destacándose en producciones como Tarahumara (1965) y La soldadera (1966).

Su talento y carisma no solo la posicionaron como una actriz clave en México, sino que también le abrieron las puertas de Hollywood. En esta industria, participó en películas como The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) y The Mosquito Coast (1986), trabajando junto a directores y actores de renombre internacional.

En el ámbito televisivo, Clavel es recordada por su participación en algunas de las telenovelas más icónicas de Televisa, donde interpretó personajes entrañables que conectaron profundamente con el público. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Los ricos también lloran (1979–1980), El pecado de Oyuki (1988), María Isabel (1997–1998) y Abrázame muy fuerte (2000–2001). Su habilidad para dar vida a mujeres sabias y madres sufridas le permitió ganarse el cariño de los televidentes tanto en México como en otros países de América Latina.

MÉXICO, D.F. 05AGOSTO2013.-La actriz Aurora Clavel permanece atenta durante el anuncio de la "43 edición de la Presencia de Oaxaca en México", correspondiente al próximo mes de septiembre. El objetivo de dicha edición será difundir la cultura, música, folclor y la gastronomía de la entidad. Son más de 200 artesanos en el estado de Oaxaca; una muestra de su trabajo podrá apreciarse en la capital del país del 30 de agosto al 16 de septiembre próximo. El encuentro tendrá lugar en la Plaza Galería de las Estrellas. Participarán las ocho regiones de Oaxaca, y en total se estima la visita de 300 mil personas, quienes dejarían un gasto económico de más de tres millones de pesos. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

Además de su carrera artística, Aurora Clavel fue reconocida en múltiples ocasiones por su contribución al arte y la cultura. Fue nombrada “Hija predilecta de Pinotepa Nacional” en tres ocasiones y recibió el título de “Mujer del Año” en Oaxaca. En 2011, anunció la creación de una Escuela de Arte Dramático en su tierra natal, con el objetivo de formar nuevas generaciones de actores y actrices, demostrando su compromiso con el desarrollo cultural de su comunidad.

Clavel también desempeñó un papel activo en el gremio actoral, ocupando el cargo de primera vocal de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Este puesto reflejó su interés por defender los derechos y la dignidad de sus colegas en la industria del entretenimiento.

Descanse en paz, Aurora Clavel.