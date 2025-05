Paola Rojas rompe en llanto tras recordar a Verónica Toussaint en su primer aniversario luctuoso |Video

(Captura: Imagen Televisión)

Paola Rojas rompió en llanto durante la transmisión en vivo de su noticiero ‘De Prisa y Corre’ tras recordar a su entrañable amiga, Verónica Toussaint, quien murió el 16 de mayo de 2024 tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

“Hoy vamos a recordar juntos a una mujer especialísima, ella nos regaló muchísimos programas, muchas carcajadas, muchas reflexiones en los espacios de Imagen Televisión. Una querida amiga, Verónica Toussaint. Hoy cumple un año de vivir en un lugar más bonito que este”, comentó.

La actriz, conductora y comediante murió el 16 de mayo de 2024 tras una ardua lucha contra el cáncer |Imagen TV

Para ello, la periodista se reunió con sus compañeros del programa en la sala principal para compartir unas palabras en memoria de su amiga y estrella del canal.

“Está presente en los foros, en todos los lugares de imagen Televisión. La pensamos siempre, la extrañamos siempre, la celebramos siempre”, continuó Rojas.

Lalo Carrillo tomó la palabra para leer una carta que escribió, a nombre de toda la producción, en homenaje a Verónica Toussaint.

(Captura Imagen Televisión)

“Verónica Toussaint es una mujer que partió de este mundo el año pasado a los 48 años de edad. Hija, hermana, actriz, conductora, comediante, amiga leal y entrañable y remarco es porque mientras siga presente en nuestros pensamientos sigue presente en todos y cada uno de los que tuvimos el honor de coincidir en su vida”, leyó.

Paola Rojas no pudo contener las lágrimas mientras Lalo Carrillo leía el documento y rompió en llanto.

(Especial Infobae: Jovanni Pérez)

“Vida, sin duda alguna algo que Verónica aprovechó muy bien, y es que aún en la enfermedad se aseguro de sembrar aliadas, de hacer comunidad, de disfrutar de las chuladas de la vida y darle un amplio sentido a su vida. Haz lo que tengas que hacer para ser feliz fue la filosofía de vida que encontró para dejar huella de su existencia”, continuó Carrillo.

El programa terminó con unas palabras que Verónica Toussaint compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante sobre su posible partida tras el cáncer de páncreas y de mama que padeció.

“No me resigno”, dijo Paola Rojas.

La conductora falleció por complicaciones con el cáncer Foto: Getty Images

¿Por qué Verónica Toussaint dejó su tratamiento contra el cáncer de mama?

Según contó la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, en ‘Sale el Sol’, la conductora decidió no someterse a un tratamiento contra el cáncer de mama cuando la diagnosticaron por tercera vez.

“El último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la paso bien pero lo hizo con gran entereza (...) En esta tercera vez que se volvió a manifestar (el cáncer) fue a través de unas ronchitas en el pecho rojas, luego cafés, moradas, negras”, contó.

“Cuando le dan esta noticia, ella dijo: ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida, mi cuerpo ya no puede más‘, decidió ya no hacerlo y realmente el último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza”, agregó.