Paulina Peña Pretelini está de luto por la muerte de su mejor amiga Laika: “Gracias”

Enrique Peña Nieto tiene cuatro hijos; Paulina, Nicole y Alejandro son fruto de su matrimonio con Mónica Pretelini, mientras que Diego es hijo de Maritza Díaz. (Credito:cuartoscuro)

Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto (expresidente de México) y Mónica Pretelini, reapareció en redes sociales para compartir una lamentable noticia.

Se trata del lamentable fallecimiento de Laika, una perrita Husky Siberiano que no solo era su mascota, también su fiel compañera y amiga desde hace varios años.

“Gracias Laika”: escribió en su cuenta de Instagram y publicó una fotografía de Laika cuando era cachorra.

Paulina Peña con su pequeña Laika. (IG: @paulinapepretelini)

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la perrita; sin embargo, se sabe que llegó a la vida de Paulina Peña Pretelini cuando era cachorra gracias a publicaciones en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos lamentaron la muerte de Laika, otros mandaron sus condolencias para la hija de Peña Nieto.

“Laikita”, escribió Nicole Peña Pretelini, también hija de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini.

(IG: @paulinapepretelini)

Paulina Peña Pretelini habla de su salud de su padre

Enrique Peña Nieto se mudó a España tras concluir su mandato como presidente de México en 2018, desde entonces no ha hecho apariciones públicas, solo ha reaccionado a algunos temas de interés mundial a través de redes sociales.

Sin embargo, se sabe que en 2019 se divorció de la actriz Angélica Rivera y comenzó un tórrido romance con la socialité Tania Ruiz. Lamentablemente, la relación terminó en 2023 en medio de rumores sobre supuesta violencia.

Enrique Peña Nieto tuvo un romance con Tania Ruiz de 2019 a 2023.

Tras el escándalo que se desató, Paulina Peña Pretelini fue cuestionada sobre el estado de salud de su padre en enero de 2024 y esta fue su respuesta:

“Bien, no, no (está enfermo), él está muy bien, de salud está perfecto (...) Eh… no (está deprimido), o sea, bueno, está bien que es lo importante. Ella rehízo su vida y estamos felices por ello, mi papá está muy contento con su vida allá”, expresó para Despierta América.

Ella es Simona, la supuesta nueva novia del expresidente de México. (Instagram: @despiertamerica)

Después de un año, todavía se desconoce cómo se encuentra el expresidente de México; sin embargo, en diciembre de 2024 trascendieron rumores de que el político mexicano habría iniciado una relación amorosa con una mujer de origen lituano llamada Simona.

Los encargados en compartir esta gran noticia fueron los conductores del matutino de Univision, Despierta América: “A un año de terminar con @taniaruize el ex presidente de México @epn tiene un nuevo amor. Una bella mujer de nombre Simona ha conquistado su corazón”.